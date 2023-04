Amaranta Hank delató al novio de Marbelle con picante relato

Amaranta Hank, reconocida figura del porno, sele habría metido al rancho a Marbelle. Foto: Instagram

Una de las creadoras de contenido para adultos que mayor interés despierta entre los internautas es Amaranta Hank, quien recientemente reveló que Sebastián Salazar, jugador de fútbol con quien Marbelle sostiene una relación desde hace meses, le habría coqueteado antes de relacionarse con la intérprete de tecnocarrilera.

Al parecer, la actriz porno habría contado algunos secretos de su vida amorosa durante una entrevista con el programa Del humor y otros demonios; allí habló también sobre sus relaciones sexuales, cuando de repente le preguntaron si había sostenido algún romance con un futbolista, a lo que respondió afirmativamente involucrando al exjugador del Santa Fe.

Según relató la también comunicadora, Salazar le coqueteaba a ella y, al mismo tiempo, a Marbelle, por lo que quedó bastante sorprendida cuando se enteró de que decidió tener un romance con la reina de la tecnocarrilera.

Foto: Instagram @marbelle.oficial

“El novio de Marbelle sí me echaba los perros yo creo que mientras le echaba los perros a Marbelle, al mismo tiempo… Él me conversaba y después que novio de Marbelle. Y yo: ¿a qué horas? Si él me conversaba a mí”, expresó la creadora de contenido para adultos.

También sorprendió Hank a los asistentes al show cuando aseguró que tenía “una nómina de futbolistas” que le han echado los perros, ya que son los que más coquetean con ella; sin embargo, prefirió guardarse los nombres. Pero los jugadores de balompié no fueron los únicos deportistas involucrados sentimentalmente con la actriz porno, pues aseguró que con un ciclista “duró más de una hora dándole… quedé con moretones y todo”.

Las declaraciones de Amaranta HAnk desde el minuto 51:37

Marbelle mencionó que han sido muchas las críticas por la diferencia de edad entre ellos, pues ella tiene 42 años y él 27 recién cumplidos. Además, explicó que a pesar de ser figuras públicas, les gusta mantener cierto grado de privacidad y, por eso, incluso, se ha llegado a rumorear que no están juntos.

“Tuvimos que aguantarnos mucho bullying y por eso he cuidado tanto de mostrar cosas en redes. He tratado de no mostrar nada en redes: hay muchos detalles hermosos, viajes, pero que son de nosotros”, agregó para La Red.

Marbelle se va de Colombia... pero de gira

Uno de los temas más comentados en las redes sociales fue el momento en el que Marbelle aseguró que se iría del país si Gustavo Petro ganaba la presidencia de Colombia y, en efecto, poco después de los comicios electorales en los que el representante de la Colombia Humana se alzó con el triunfo como jefe de Estado, los haters de la llamada reina de la tecnocarrilera comenzaron a preguntar cuándo abandonaría el país.

Recientemente, el tema fue puesto sobre la mesa nuevamente en el programa de chismes de La Red en la que uno de los presentadores indicó que la vallecaucana abandonaría el país en las próximas semanas. Y es que después de terminar las grabaciones de La Descarga, programa que motivó su estadía en Colombia por un lapso más de tiempo, la artista ya tendría sus maletas listas.

“Levantó maleta porque se va de gira para Nueva York y Miami”, indicó Carlos Vargas, presentador de La Red, en medio de la transmisión del programa del 26 de marzo, por lo que, para los haters de la vallecaucana, estará por fuera una buena temporada. Y es que según indicó el comunicador, la idea de esta gira por los Estados Unidos es reavivar la carrera de la artista en el ámbito internacional.