Gregorio Pernía presumió a su hijo en redes sociales y no lo bajan de “suegro”

Gregorio Pernía. Foto: Instagram @gregoriopernia

Gregorio Pernía se ha destacado en las producciones en las que ha participado a lo largo de su carrera actoral, pero fue Sin senos si hay paraíso dando vida al Titi, que con sus marcados abdominales y voluminosos pectorales, conquistó el corazón de millones de televidentes en Latinoamérica. Participó en una de las ediciones de MasterChef Celebrity en Colombia y fue invitado a la primera temporada de Top Chef VIP para Telemundo.

Te puede interesar: Instructor de Shakira reveló defecto de Gerard Piqué

Entre los seguidores de su hija también generó impacto al formar parte de los diferentes bailes que la joven comparte en sus redes sociales; sin embargo, pocas veces se había dejado ver junto a Emiliano, a quien recientemente dedicó unas emotivas palabras en un post en el que aparecen sujetando las barras del parque, por motivo de su cumpleaños.

Emiliano Pernía, hijo de Gregorio Pernía y Marcela Mar, disfrutando de la playa. @emilianopernia/Instagram

“Feliz cumpleaños hijo. Eres nacido producto del amor, te quiero amor que Dios bendiga nuestros caminos y no siga cumpliendo nuestros sueños”, fue el texto con el que el actor acompañó la publicación en su cuenta de Instagram. Rápidamente, la postal alcanzó las 19.000 reacciones, pero lo que llamó la atención no fue el mensaje, sino la singular belleza del joven, hijo de Marcela Mar.

Te puede interesar: Mafe Walker anunció que los alienígenas llegarán pronto a la Tierra

Algunos de los comentarios en redes sociales que más destacan en la publicación son: “son iguales de bellos, seguro no huelen a transporte público”; “son hermanos, los dos están que se pudren de lo buenos que están”; “suegro, feliz cumpleaños a tu hijo”; “mismo porte, encantadores los dos”; “suegro, papacito, el hijo ni se diga”, entre otros.

Gregorio Pernía compartió en sus redes sociales un mensaje de cumpleaños para su hijo, pero el joven se robó todas las miradas. @gregoriopernia1/Instagram

Y es que el joven se roba todas las miradas en cada una de las publicaciones, pues Marcela Mar también felicitó a su hijo en redes sociales con un emotivo mensaje y sus seguidoras no dudaron en destacar que la belleza de Emiliano tiene plasmado el sello de Marcela Mar por donde se le mire.

Te puede interesar: Axl Rose pasea por Medellín: ¿si era el cantante de “Guns and Roses”?

“Hoy esta cumpliendo años el ser que atravesó mi vida con un rayo de luz, y cambió mi mundo para siempre, mi hijo @emilianopernia. Tú me has enseñado el amor más puro, el incondicional. Verte crecer, ver el hombre comprometido y responsable en el que te has convertido, me llena de orgullo, me sorprendes con tu drive y enfoque, con tu consciencia sobre la vida y las personas. ¡Tu talento y capacidad de trabajo te llevarán a donde quieras! Te amo, feliz cumpleaños mi amor”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Marcela Mar también dejó un emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Emiliano, que destaca por la gran belleza que comparte con su madre. @marcelamar07/Instagram

Marcela Mar se retiró los implantes mamarios después de 25 años

Marcela Mar sorprendió recientemente a sus seguidores de redes sociales con un video en el que reveló que tomó la decisión de retirar sus implantes mamarios. Esta fue la primera vez que la famosa de 43 años habla públicamente sobre las prótesis que se puso a los 19 años y envió un mensaje para motivar a más mujeres a no recurrir a estos para mejorar su autoestima.

“Decidí explantarme porque ya tenía un poco más de 10 años con las últimas prótesis y una celulitis me mandó a urgencias. Así que la opciones eran cambiarlas o retirarlas”, reveló la famosa.

“A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer. Creí que los hombres no se iban a fijar en mí y desarrollé una inseguridad terrible”, reconoció la famosa Marcela Mar. Además, reveló que el proceso con los implantes no ha sido fácil para ella, pues una de las primeras que se colocó fue rechazada por su cuerpo y pasó por el quirófano dos veces.