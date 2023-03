Koral Costa aclaró lo que pasa con su amistad con Epa Colombia

Koral Costa. Foto: Instagram @koralladiva

En el mundo de la farándula, a Epa Colombia se le ha visto tener una amistad cercana con otras colegas como La Jesuu y Koral Costa. Sin embargo, aunque hace un tiempo atrás a la empresaria de keratinas se le veía con frecuencia aparecer públicamente con Costa, durante el último tiempo no se les ha visto tan seguido, quizás por esta razón es que algunos de los fanáticos de ambas tienen dudas sobre si continúan siendo amigas.

De hecho, recientemente un usuario(a) le dejó un interrogante sobre el asunto a la cantante caleña en sus redes sociales: “¿Qué pasó con Epa?, ¿ya no son amigas, ya no se ven?”; al respecto, la también influenciadora contestó que su amistad sigue en pie y resaltó todo el cariño que siente hacia la bogotana.

“Sí somos amigas, cada una está en sus proyectos. La amistad no hay que verse todos los días para ser amigos y la quiero mucho. Sí, aún es mi amiga”, reiteró al final.

Esta respuesta a su seguidor(a) fue replicada por cuentas de Instagram dedicadas al mundo del espectáculo colombiano.

Koral Costa responde si todavía es amiga de Epa Colombia

Por otro lado, desde sus InstaStories, Koral Costa aprovechó la más reciente versión de los Premios India Catalina (2023) —desarrollados en Cartagena el domingo, 26 de marzo— para rememorar el momento en que su esposo, Omar Murillo, ganó la estatuilla como ‘Mejor actor’ por su trabajo en ‘La selección’, seriado en el que se desenvolvió en la interpretación de ‘El Tino Asprilla’.

“Ayer fueron los Premios India Catalina y yo me acuerdo que cuando mi esposo se ganó su premio India Catalina a ‘Mejor actor protagónico’, a mí me dio mucha felicidad. Y, cuando veo que muchos artistas o todos los que hacen su trabajo se ganan su premio India Catalina —que es el máximo premio en Colombia para un actor, para un artista— me da mucha felicidad porque es un premio que no se gana cualquiera, que se lo ganan personas que se esfuerzan por su trabajo...”

Koral Costa recuerda cuando su esposo, Omar Murillo, se ganó un India Catalina

Para concluir, resaltó el privilegio que es poder ganarse dicho galardón. “Se lo ganó cuando hizo el personaje del ‘Tino Asprilla’ y yo decía: qué bacano cuando la gente se puede ganar un India Catalina, tenerlo es un privilegio”.

Costa se ha hecho conocida como influenciadora y cantante, desde sus redes sociales no solo comparte videos de comedia junto a su esposo, sino que también se le ve cantando a capela. Aquí un ejemplo:

Koral Costa cantando a capela

Koral Costa reveló detalles de su relación con Omar Murillo

Desde hace más de 15 años que Koral Costa y Omar Murillo tienen una historia sentimental. Sin embargo, aunque como pareja gozan de una gran estabilidad, tampoco se han salvado de tener subidas y bajadas en su matrimonio, inseguridades que no faltan en cualquier relación. De hecho, cuando la influenciadora caleña fue interrogada por un usuario sobre si ha tenido peleas con su esposo, respondió que en el pasado fue una persona muy tóxica.

“¿Pelean? porque siempre están felices”, fue la pregunta de su seguidor(a); al respecto la cantante contestó en compañía del propio Omar Murillo: “Les voy a confesar algo. Yo era muy pelionera, lo perseguía, me le metía a las discotecas, era tóxica. Hasta que un día le dije a una amiga mía, estamos hablando de unos seis - siete años atrás, le dije: vaya métasele por los ojos pa’ ver si el man le coquetea. Al día siguiente mi amiga me dijo: amor, ¿sabe qué me dijo ese man?, que el no era capaz de serle infiel a su esposa”.

Más adelante, Costa comentó que después de lo sucedido con su amiga, el actor le dedicó la canción de vallenato: ‘La Celosa’.