Feid le envió coqueto mensaje a Karol G y reforzó rumores de un romance

Karol G y Feid lanzan candente video musical de ‘FRIKI’. Foto: Instagram @feid

El pasado 10 de marzo Karol G y Feid reavivaron los rumores de una relación amorosa entre ellos al presentarse juntos en el Estadio Hiram Bithorn, en Puerto Rico, donde la artista paisa tenía programado uno de sus conciertos en el país. Tras el baile que protagonizaron y que emocionó a sus fanáticos, Feid utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje a La Bichota que reforzó las teorías del romance entre los dos.

El mensaje del artista paisa también conocido como Ferxxo se dio en su cuenta de Instagram y como respuesta a una publicación que hizo Karol G en su perfil. La intérprete de “Mañana será bonito” publicó una foto junto a su colega del momento en el que lo invitó a bailar con ella sobre el escenario la canción “Friki” y “Tus gafitas”, la cual confirmó que estaba dedicada a Feid.

“Perreito parte 2!!”, escribió Karol G añadiendo una bandera de Colombia. Por su parte, Feid replicó la historia de la cantante paisa y aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje a su colega, con el cual avivó una vez más los rumores de que entre los dos hay más que una amistad. “Ese chocorramito cuál es. Rompiste horrible ese estadio reina”, escribió el artista y añadió emoticones de una cara derritiéndose, una reina y una rosa.

La publicación del famoso intérprete de “Feliz cumpleaños Ferxxo”, “Prohibidox”, “Si te la encuentras por ahí”, entre otras, se replicó en diferentes cuestas de entretenimiento, en donde los fanáticos de ambos piden que se confirme de una vez la relación. Sin embargo, también hay quienes señalan que Feid y Karol G no se ven bien juntos, pero celebran que la cantante haya quedado con alguien “mejor” que Anuel AA.

“Ya confirmen que son novios, por favor!”; “Lo que si es cierto que le dan a eso, sean o no novios”; “Ellos no pegan la verdad, pero todo es mejor que Anuel”; “No sé si quisiera ser Karol G para estar con Feid o Feid para estar con Karol G”; “La verdad no lo veo con ella, pero todo es mejor que Anuel así que … que vivan los novios”, se lee en varios de los comentarios.

Rumores del romance

Fanáticos de los cantantes urbanos Karol G y Feid vienen asegurando que entre los dos paisas hay más que una amistad desde hace varios meses; especialmente luego de que se les ha visto juntos en muchos eventos tras la ruptura de Carolina Giraldo con Anuel AA.

Karol G y Feid se han dejado ver utilizando las mismas prendas / Instagram

El nuevo encuentro de los dos artistas en Puerto Rico dio de qué hablar. El sensual baile ocurrió en la primera presentación de Karol G de su gira en ese escenario, el 10 de marzo. Esa es la primera de tres fechas de La Bichota en ese escenario que, además, están totalmente vendidas. Las dos fechas restantes están agendadas para el 11 y 12 de marzo.

Este hecho es tan solo uno de los muchos que tiene el público para evidenciar que Ferxxo y la bichota están enamorados. La más reciente entrega discográfica de la paisa, llamada ‘Mañana será bonito’, sería una prueba más de la existencia de ese amor. Canciones como ‘Dañamos la amistad’ y ‘Tus gafitas’, dicen los fanáticos, serían pruebas evidentes.

De hecho, en una transmisión en vivo hecha por Karol G a través de TikTok, en la que estaba hablando de la historia detrás de ‘tus gafitas’, seguidores aseguran que habría evitado cambiar las luces del lugar en el que estaba grabando aquel video a verde, para evitar que se incrementaran los rumores. Es de destacar que el verde es el color que caracteriza a Feid.