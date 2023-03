Rigoberto Urán reveló que afrontó uno de sus retos más duros: “Ojalá durmiera así por las noches”

El corredor colombiano protagonizó un divertido momento con su pequeña hija. @rigobertouran

Rigoberto Urán es uno de los deportistas más activos en sus redes sociales, en donde comparte muchos de sus momentos más personales como son algunos detalles de su preparación para las carreras y algunas situaciones íntimas con su grupo familiar. Recientemente el corredor de Urrao tuvo que lidiar una de sus batallas más complicadas, poder despertar a su pequeña hija.

Te puede interesar: Por qué los ciclistas Rigoberto Urán y Álvaro Hodeg aún no han disputado una sola carrera UCI en 2023

El corredor del EF Education-EasyPost está listo para volver a competir de manera oficial y se perfila para ser uno de los grandes protagonistas en el próximo Giro de Italia, sin embargo, mientras esto sucede, el pedalista paisa aprovecha el tiempo para seguir avanzando en muchos de sus negocios y para pasar varios momentos divertidos con sus familiares.

Ahora fue el turno para la pequeña Carlota, que ha sido la protagonista de varios divertidos momentos junto a su padre y en esta ocasión todo se dio porque fue imposible levantarla de la cama. “Siendo las 10 am y nada que despierta”, aseguró Rigoberto Urán en una publicación en sus redes sociales junto al video en el que se evidenció lo difícil que es levantar a su pequeña hija.

Te puede interesar: Miguel Ángel López no para de cosechar triunfos: “Feliz de coronarme campeón”

Rigoberto Urán compartió el momento en sus redes sociales y mientras trataba de levantar a su pequeña hija, el corredor mencionó, “ojalá durmiera así por las noches, mire sí ve, mire el sueño que tiene y por la noche se despierta a pedir teta... oiga, mi vida, son las nueve de la mañana, ¡Carlota!... no parce”.

El ciclista colombiano compartió el gracioso momento en sus redes sociales

Como era de esperarse este divertido momento familiar generó muchos comentarios entre los seguidores del ciclista del EF Education-EasyPost en las redes sociales. Algunos de estos señalaban: “Todos apoyamos a carlota quien fuera carlota para no madrugar”; “Jajajaja aaay es toda una ‘Riguita’!! Es calcada!!!”, “déjala dormir que está recargando las pilas para dar guerra”.

Te puede interesar: Egan Bernal está de regreso: estas son las dos primeras carreras en las que participaría el campeón colombiano

Este no es el primer momento gracioso junto a su hija Carlota debido a que hace algún tiempo el corredor publicó en sus redes sociales el momento en el que la pequeña tomó la decisión de trapear lo que parecía ser una colchoneta y en ese momento Rigo celebró esto y mencionó:

“Vea ¡qué juicio! No, no, no. Es que el juicio lo coge uno desde pequeño. Eso sí son huevonadas, pues. ¡Ave María! ¡Los hábitos! (...) Muy bien, mi amor. Así me gusta. Todo trapiadito”, aseguró Urán mientras veía a la pequeña sosteniendo el trapeador e incluso momentos después le enseñó a escurrirlo.

Rigoberto Urán puso a su hija a trapear "Mijitos hay que ayudar en la casa, está labor es de todos!". Video: Instagram.

Aunque todo han sido risas con la pequeña Carlota, también ha habido algunos momentos en lo que la bebé le ha hecho pasar algunos momentos incómodos al subcampeón del Giro de Italia y del Tour de Francia. Uno de estos sucedió en una salida familiar en donde la hija del ciclista se tiró al suelo en plena calle y realizó un berrinche. Urán no dudó en registrar el momento en cámara.

“Esto es lo que hay (...) Vea, uno con dieciocho meses y haciendo berrinche. ¡Ah cuentecito ese!”La pequeña no se atrevió a mirar a cámara y siguió escuchando las advertencias de su padre que afirmó que iba a seguir publicando videos si no se calmaba.

“¡No me mirés rayado! !Hacéme el favor, que te boleteo! Tengo una cantidad de videos tuyos que te boleteo (...) Corra pa’ acá. ¿Si me escucha lo que le digo? ¡No me mirés rayado que te boleteo! Culicagada”. Ante esto Rigoberto Urán vio la cámara y preguntó, “¿correa o el método nuevo?” y las mujeres que lo acompañaban mencionaron, “yo creo que el nuevo”. Rigo siguió realizando comentarios sobre la situación que estaba protagonizando su pequeña hija y afirmó, “hágale, pues, mi amor. ¿Cómo es el manual de instrucciones acá?”.

El método nuevo al que se referían era poner la canción de la Vaca Lola, sin embargo, Rigoberto Urán respondió, “No, ¿la vaca Lola? ¡Las huevas!, ¡hágale pues!”.