Las canciones que Imagine Dragons presentará en Colombia el 12 de marzo

De izquierda a derecha: Ben McKee, Dan Reynolds, Daniel Wayne Sermón y Daniel Platzman de Imagine Dragons. REUTERS/Mario Anzuoni

El domingo 12 de marzo la agrupación estadounidense de pop rock Imagine Dragons se presentará en Bogotá, en el Coliseo Live con su gira por la región llamada ‘Mercury Tour’. Cabe recordar que, anteriormente el tour fue aplazado luego de que su vocalista, Dan Reynolds, presentara complicaciones con sus cuerdas vocales, por lo que los fanáticos han estado esperando por este concierto mucho tiempo.

Se espera que la banda estadounidense, reconocida por éxitos como “Bones”, “Enemy”, “Sharks” y “I’m Happy”, interprete varios de estos durante el evento que se espera inicie a las 8:00 de la noche con la entrada de los artistas al escenario. Los fanáticos colombianos interesados tienen la posibilidad de anticipar cuáles serán las canciones que interpretará Imagine Dragons en la capital del país gracias a lo que se ha dado a conocer.

Efectivamente, se prevé que la banda conformada por Dan Reynolds, Daniel Platzman – el baterista no estará presente por problemas de salud–, Ben Mckee y Daniel Wayne presente ante sus seguidores nacionales las canciones de su más reciente trabajo ‘Mercury Act 1 & Act 2′, que le da nombre al tour, pero sin dejar de lado esas canciones que los han convertido en una de las agrupaciones más escuchadas.

Fechas Imagine Dragons Suramérica (Captura Twitter)

A las 8:00 de la noche se espera que en el Coliseo Live se escuchen los primeros sonidos de canciones como “Enemy”, “My Life” y “Birds”, las tres canciones con las que Imagine Dragons abrirá el show. Después seguirían con sencillos del álbum “Smoke + Mirrors” como “Shots” y “The Fall”, y avanzarían hasta 2017 con “Walking The Wire” que hace parte de “Evolve”.

“Demons”, “Bones” y “Radioactive”, algunos de sus éxitos más conocidos, llegarían después y cerrarían ese retorno al pasado con “Ámsterdam”, una famosa canción de 2012. Luego pasarían a canciones de su reciente trabajo como “Follow You” y “Lonely”, seguidas por un reconocido éxito de la banda como lo es “Thunder”.

Dentro del espectáculo también están pensadas canciones como “Natural” y “I Bet my Life”, que prometen emocionar al público bogotano para después continuar con “It’s Ok”, “Polaroid”, “Believer”, “Next To Me”, “It’s Time”. Para finalizar el show, presupuestado para durar dos horas, Imagine Dragons acudirá a canciones como “One Day”, “Sharks” y “On Top of the World”.

Dan Reynolds presentándose con su agrupación Imagine Dragons. (Photo by Pedro Gomes/Redferns)

Detalles sobre el concierto de Imagine Dragons en Bogotá

Es importante mencionar que, por cuestiones de salud, el baterista de la banda Daniel Platzman anunció que no estará con la banda en los próximos conciertos. Antes del show de este 4 de marzo en Rio de Janeiro anunció su retiro del tour. Un comunicado en su cuenta oficial de Twitter fue la noticia que golpeó a los fanáticos de la agrupación que esperaban ver a todos los integrantes en el show de Bogotá.

Por su parte, Coliseo Live y TransMilenio anunciaron una alianza para que, antes y después del concierto, los asistentes tengan una mejor movilidad hacia sus casas. En primera medida están los buses desde el Portal 80 de TransMilenio hacia el Coliseo Live, y de regreso tras el concierto que se puede comprar en el punto de venta de Taquilla Live en el portal 80 o a través de la página web de Taquillalive.com por $15.000 (ida y vuelta) o $10.000 (solo una).

Por su parte, desde las 11:30 p.m. del domingo 12 de marzo y la 1:30 a.m. del lunes 13 de marzo TransMilenio habilitará una flota de 18 buses que llevarán a los asistentes del concierto a destinos como Portal del Norte y Portal El Dorado parando en estaciones del sistema como Héroes, Calle 100 y Pepe Sierra, en el primer caso y Av. El Dorado, en la troncal NQS, y Reciento Ferial y El Tiempo-Maloka, en la troncal Calle 26, en el segundo.