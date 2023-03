Marbelle le reclamó a Mel García por besar a otra participante en “La Descarga”

A Katherine Malaspina, esposa de Mel García, no le gustó para nada esta situación y reaccionó molesta en sus redes sociales (captura La Descarga)

Mel García y Marbelle han sido tendencia durante los últimos días, después de su sorpresivo beso sobre el escenario de La Descarga. Sin embargo, el tema trascendió al campamento musical, donde el participante quiso darle una clase de actuación a algunas compañeras, e intentó que Dareska perdiera el miedo a darle un beso.

Te puede interesar: Marbelle lo hizo de nuevo: besó a un participante de “La Descarga”

En medio de la presentación, fue una sorpresa para todos, incluida Marbelle, cuando el concursante se acerca a ella y le da un beso en la boca. Al respecto el artista explicó que “tengo que aprovechar que estoy con una gran actriz y una gran cantante y utilizar estos espacios para llevar esto más allá”. Esto porque Mel García, además de ser imitador de David Bisbal también es actor profesional.

Cuando regresó al campamento, sus compañeros empezaron a molestarlo con el tema, pero él insistió en que se trataba de una actuación. Entonces Dareska y Leonela le pidieron al hombre una clase. Mel García se acercó a Leonela para seducirla y a ella le dio tanta risa que abandonó la clase; mientras que con Dareska intentó darse un beso.

Te puede interesar: Participante de “La Descarga” recordó los difíciles momentos que vivió antes de salir de Cuba: “Nunca había probado la carne de res”

La cantante de su mismo equipo le dio un pequeño pico en la boca, con lo que el actor no quedó conforme y le insistió para que se liberara más. La cantante lo tomó de la cara y le dio un beso en la mejilla. “Los besos lo tienen muy satanizados”, señaló García y Dareska coincidió en que “uno se deja llevar por el qué dirán”.

El beso entre Marbelle y Mel García (captura video La Descarga)

Tras la presentación de Mel García en la noche del 3 de marzo en el programa, Carlos Calero le preguntó por esa clase de actuación con Dareska y el beso que se dieron. Marbelle reaccionó a las palabras del presentador y le hizo un reclamo a su pupilo, “¿cómo así Mel que usted se anda besando en la casa con todas?”.

Te puede interesar: Gusi habló de los conflictos en “La Descarga” y en su carrera: “Me han tocado muchas cosas solo”

Aunque el cantante trató de explicar la situación, los mentores no lo dejaron. Acto seguido fue la presentación de Dareska y ella sí señaló entre risas que “quiero ser actriz y estoy empezando mis clases magistrales con Mel”.

Sin embargo, a quien no le ha gustado las acciones del cantante con sus colegas en el programa es Katherine Malaspina, la esposa de Mel García, quien en sus redes sociales reacciona a lo que pasa con su pareja y padre de su hijo. Sobre el beso con Marbelle, la mujer señaló que no tenía nada en contra; pero con el beso a Dareska su impresión fue todo lo contrario “estoy que lo ahorco”.

La esposa del concursante señaló que no se molestaba por el beso con Marbelle, pero sí con Dareska

“Niñas, la televisión es falsa, la televisión es mentira. El 90% de lo que ustedes ven allí es creado ... Si esta situación hubiese sido con una compañera sería diferente. Pero Mel es actor, Marbelle también es actriz ... Esperemos a que ese señor salga y nos cuente qué pasó ahí, pero no se preocupen por mí, estoy bien”, señaló la mujer y agregó que el beso con Marbelle se notó incómodo para ambos.

Eso fue antes de que se emitiera el capítulo en el que Mel García se besó con Dareska, entonces su esposa señaló que “eso es lo único que he visto, y a la pendeja de Dareska diciendo pendejadas”. Tras el episodio, en el que precisamente fue eliminado el cantante, Katherine publicó una historia enseñando su molestia y se fue de fiesta. “Me acabo de enterar que Mel salió de La Descarga, nadie lo está esperando en la casa”.

Anteriormente había expresado que “niñas, estoy un poquito perdida el día de hoy porque como vieron eso no estuvo nada chévere. No estoy contenta con la situación, no estoy tranquila. Tengo un nivel de molestia bastante alto”.