Hermana de Karol G se sinceró sobre cómo se siente tras dar a luz: “En estos momentos de mi vida no me encuentro bien”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G. Foto: Instagram @verogiraldonavarro

En agosto de 2022, Verónica Giraldo Navarro —hermana de Karol G—anunció públicamente que estaba embarazada, poco después reveló que estaba a la espera de una niña que llevaría por nombre Sophia. Ahora bien, a principios de febrero la maquilladora compartió en sus redes sociales una fotografía junto a sus hermanas y su hija; fue así que confirmó su nacimiento.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para Giraldo durante este tiempo; puesto que se siente invadida por una profunda tristeza al parecer. Desde sus Historias de Instagram la paisa habló sobre el asunto:

“No soy de mostrarme así, pero desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo. Estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila”.

Mientras hablaba de sus sentimientos, la maquilladora no pudo evitar el llanto. También comentó que sabe que todo es pasajero, pero simplemente no puede evitar sentirse de tal manera.

“En mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual; sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste... No sé si a muchas mamás les pasa, pero a mí me ha pasado, sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han escrito, me han dicho lo mismo: me siento muy triste. No me quiero sentir así, pero es imposible no sentirlo porque sé que di a luz, que el cuerpo debe estar cambiando, que siento un vacío en mi panza, que siento muchas cosas”.

Para concluir su video, Verónica Giraldo Navarro se mostró optimista sobre el futuro declarando que sabe que estará bien. “Les quería contar mi proceso, que en estos momentos de mi vida no me encuentro bien, que me duele mucho todo esto”.

Aquí lo compartido por Verónica Giraldo Navarro en sus redes sociales:

¿Por qué Verónica Giraldo consideró su embarazo un milagro?

La felicidad de la maquilladora por su primer embarazo también se le tradujo en una rotunda sorpresa, puesto que todos los ginecólogos que la habían tratado le aseguraban que no podía convertirse en madre. Verónica Giraldo Navarro habló de este tema desde sus redes sociales mientras aún estaba embarazada:

“... Esto es una gran bendición... para mí esto es un milagro de Dios porque hace tres años a mí me hicieron una cirugía muy grande en la matriz, en el útero y a mi mamá le dijeron que posiblemente yo podía quedar infértil. Yo he tenido una enfermedad toda mi vida que es endometriosis... y es muy difícil quedar en embarazo; yo he estado con muchos ginecólogos y la mayoría me decían: No puedes tener hijos, tienes que hacer tratamientos”.

La paisa tuvo que someterse a una cirugía — en su relato no entró en detalles sobre la operación— y fue precisamente después de este procedimiento que quedó embarazada.

Ahora solo resta esperar que su situación mejore, por el momento, nadie más en su familia se ha pronunciado sobre sus palabras. Empero, durante las últimas horas escribió en una InstaStorie: “Ayer fue gris, hoy salió el sol y prometo que así serán todos los días”.

Giraldo tampoco ahondó en detalles sobre si ha buscado ayuda psicológica o acudido a algún otro experto que la ayude a mejorar su situación o encontrar alguna solución.