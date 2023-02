Las pullas de Gustavo Petro durante su discurso en la Plaza de Armas: criticó a parte de la prensa, banqueros y a sectores “corruptos” de la política

En su discurso, el presidente Gustavo Petro lanzó varias pullas contra diversos sectores que, según él, están en contra de las reformas del Gobierno nacional. Presidencia.

Acudiendo a su vieja —pero efectiva— estrategia de convocar a miles de personas en la plaza pública, el presidente Gustavo Petro llenó la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para socializar las tres grandes reformas que espera sean aprobadas por el Congreso durante 2023.

Quien ahora funge como jefe de Estado salió al balcón, pero no del Palacio de Liévano, como ocurrió en 2013 cuando el entonces procurador Alejandro Ordóñez ordenó su destitución como alcalde de Bogotá. Sobre las 5:00 de la tarde del martes 14 de febrero apareció en uno de los ventanales que dan a la plazoleta que compone la vivienda presidencial para pronunciar lo que él denominó una “asamblea popular”.

Pero si bien su discurso iba a centrarse en las reformas a los sistemas de salud, pensional y laboral, también aprovechó para lanzar fuertes pullas del mismo modo en que lo hizo cuando fue mandatario de la capital y candidato a la presidencia de la República.

La primera de ellas fue contra el sistema neoliberal: dijo que ese sistema económico generó la “crisis humana” reflejada, según él, en problemas como el cambio climático, el consumo desmesurado de recursos como el petróleo y el carbón, la desaceleración económica y conflictos internacionales como la invasión de Rusia a Ucrania.

“Lo que nos ha traído a esta crisis humana es una ideología, una manera de entender el mundo, las personas, los Estados, las políticas: se llama neoliberalismo”, afirmó el presidente Petro. Dentro de esa crítica lanzó un segundo sablazo a la prensa, pues consideró que desde allí se ha defendido dicho modelo económico.

“Es importante que sepamos en qué consiste esa ideología que se ha defendido por todos los medios de comunicación en general, por buena parte del pensamiento humano y político de las últimas décadas... Por parte de todos los gobiernos del mundo pero también el de Colombia”, añadió Petro. Más adelante en la misma intervención, volvió a acusar a parte de la prensa de “buscar confusión” alrededor del debate sobre proyectos como la reforma a la salud.

Las críticas a la Ley 100 sancionada en el gobierno de Álvaro Uribe

Cuando se refirió a la reforma pensional, dijo que se transformará con esa iniciativa se busca transformar “la Ley 100 de las pensiones”. Incluso, utilizó esta legislación para cuestionar a los fondos privados.

“Nos produjeron dos mundos en la Ley 100: unas personas cotizan en los fondos privados de pensiones, y otras personas que no logran trabajar formalmente, no pueden cotizar. En el segundo mundo, donde no hay salarios sino rebusque, los viejos y las viejas, según la ley, no tendrán pensión”, enunció Petro Urrego. En esa medida, criticó en repetidas ocasiones a los “dos banqueros” más grandes del país.

Concretamente, cuestionó a los dueños de los bancos, quienes de acuerdo con Petro, son los que se quedan con la plata de quienes aportan a pensión: “Así no se construye paz, porque ese mecanismo, lo único que ha generado es que ese dinero de los cotizantes, guardado durante 20, 30 años en los bancos bajo control y uso de los dueños de los bancos, solo enriquece a dos banqueros”, sentenció.

Incluso, dijo que con esos dineros se han hecho “negociazos” como “puentes que se han caído, préstamos mayoritariamente al Estado con una muy bonita tasa de interés y se han comprado acciones en la Empresa de Energía de Bogotá”.

“No es como dice la prensa en esa búsqueda de confusión. Lo que estamos proponiendo no es que el cotizando le pague la pensión al que no la tiene siendo viejo teniendo el derecho, porque eso lo paga el Estado, pero para que el Estado pueda hacer ese pago, se necesita que no pague lo que el cotizante sí podría pagar en este momento”, explicó Petro, dejando su segunda crítica a los medios.

Petro también criticó a quienes se burlaron de la falta de conocimiento y hasta de léxico de quienes no pueden pronunciar, por ejemplo, las palabras “salud” y “médicos”. Sobre esto dijo que la educación es un derecho “que se han robado” y que por ello hay que explicar las reformas de tal manera que hasta las comunidades vulnerables puedan comprenderlas.

El ‘vainazo’ a la oposición

De manera sutil pero tajante, Petro Urrego criticó a los sectores —sobre todo los opositores— que han cuestionado mecanismos como la liberación de jóvenes detenidos en protestas para designarlos como facilitadores de paz. Sobre esto, manifestó que “sueltan a sus asesinos, sueltan a los mafiosos, pero no sueltan a la juventud. Les preocupa que se conviertan en gestores de la paz”.

También tuvo tiempo para hablar de la corrupción en las regiones y las consecuencias en las poblaciones vulnerables, como la niñez; de la juventud que “ha sido enviada a la cárcel y disparado a los ojos” en las últimas protestas y no dejó de lado la situación que viven aquellas personas de la tercera edad que no reciben pensión.