Alejandro Montenegro quedó en libertad tras la agresión contra Daniel Cataño

Alejandro Montenegro, hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

En menos de 24 horas del acto violento que se presentó en el estadio Manuel Murillo Toro, Dairo Alejandro Montenegro Díaz - hincha del Tolima que agredió al futbolista de Millonarios FC Daniel Cataño - quedó en libertad. La noticia fue confirmada por el periodista Diego Rueda en Caracol Radio,

Su liberación se habría dado horas después de la publicación de un video en el que el hincha se mostró arrepentido y pidió disculpas por el golpe que le propinó al volante del equipo capitalino, “hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas, de pronto me dejé llevar por las emociones que se viven en un estadio de fútbol, son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia y tenemos que vivir el fútbol en paz…”, dijo.

El director de Justicia Municipal, Aurelio Reyes, se había pronunciado sobre el proceso que adelanta contra Alejandro Montenegro.

“En aplicación al Decreto 079, del 2012, compilado en el Decreto 1088 del 2015, se le inició un proceso administrativo, a fin de establecer las sanciones que den lugar a la invasión del terreno de juego y la agresión física”, indicó.

La razón por la que el hincha habría quedado en libertad es porque el delito de lesiones personales no contempla la medida de aseguramiento, sin embargo, el implicado continúa vinculado al proceso.

Alejandro Montenegro podría recibir una multa entre 20 y 100 salarios mínimos legales vigentes SMLMV, y se prohibiría su ingreso a los escenarios deportivos en el país por un periodo de cinco años. Además, deberá presentarse ante un tribunal luego de la denuncia formal que puso Daniel Cataño por el delito de lesiones personales.

Aunque las autoridades no han emitido un comunicado oficial, la prensa deportiva del país, que ha seguido la noticia de cerca, continúa confirmando la liberación de Montenegro. El periodista Ricardo Ospina, por medio de su cuenta de Twitter, informó que el hincha agresor estaría libre.

“Atentos: Quedó en libertad Dairo Alejandro Montenegro Díaz, el hombre que ingresó a la cancha del estadio Murillo Toro de Ibagué y agredió al jugador de Millonarios FC, Daniel Cataño, a quien Medicina Legal le dio diez días de incapacidad. Habrá audiencia de conciliación”, escribió en un tuit.

Por su parte, el volante de Millonarios recibió diez días de incapacidad tras el dictamen de Medicina Legal que determinó que sus lesiones no eran de gravedad, pero igual sufrió una vulneración a su integridad.

A través de sus redes sociales se conoció que Alejandro Montenegro es un ferviente hincha del cuadro tolimense, inclusive lo ha seguido a varios escenarios deportivos en Colombia y también a nivel internacional. Esta pasión podría verse afectada en caso de que las autoridades determinen una sanción que le impida regresar a los estadios por un largo periodo de tiempo.

Luego de pasar más de 18 horas en un calabozo de la Fiscalía en Ibagué, el hincha dijo que estos actos no deberían presentarse y manifestó su arrepentimiento, “Tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz. Un llamado tanto a la hinchada como a los jugadores a entender que las provocaciones de una parte de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños, personas mayores”, sostuvo Montenegro.

Pese a que los usuarios en redes sociales, entre ellos algunos colegas de Cataño, argumentan que en su lugar habrían respondido de la misma forma a la agresión del hincha del Tolima, el reglamento es claro y dicta que por haber respondido al ataque inicial, también podría recibir una multa que va desde los 20 hasta los 100 salarios mínimos mensuales.

El artículo 15 de la Ley 1445 de 2011 indica que por “incitación a la agresión física o verbal, o daños a infraestructura deportiva, pública, residencial o comercial con ocasión de espectáculo deportivo”, el sujeto implicado deberá cumplir con la sanción económica y además se le prohibiría el ingreso a escenarios deportivos por un periodo de tiempo entre tres y cinco años.