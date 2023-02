Maquilladora de la DJ Valentina Trespalacios reveló detalles de la relación que sostuvo su amiga con John Poulos

Maquilladora de la DJ Valentina Trespalacios reveló detalles de la relación que sostenía con John Poulos.

El domingo 22 de enero, la DJ Valentina Trespalacios fue asesinada y abandonada en una maleta dentro de un contenedor en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. Las diferentes pruebas que ha recolectado la Fiscalía General de la Nación, dejan en evidencia que John Poulos fue el responsable del atroz crimen. Con respecto, se conocieron detalles de la relación de la colombiana y el estadounidense en voz de Victoria Jiménez Escobar, maquilladora y amiga de Trespalacios.

En diálogos para la revista Semana, Victoria confirmó que su amiga en una de las visitas a su estudio le confesó que había conocido al americano por Tinder, una aplicación de citas, y recordó que fue en enero de 2022, cuando, al parecer ya habían entablado una relación. Sin embargo, algo que llamó la atención de la estilista fue que Poulos no sabía hablar español ni Valentina dominaba el inglés, razón por la que se contactaban vía WhatsApp.

“El man me hizo ‘hello’ y ‘bye’; habrá sido muy breve la comunicación mía con este hombre y más que todo se comunicaban era por texto”, se refirió Jiménez que en una ocasión lo vio por videollamada.

La maquilladora también sostiene una relación con un estadounidense y le parecía extraño que John Poulos no visitara con frecuencia a Valentina, además de no mostrar interés alguno en aprender el idioma natal de la DJ. “Hace poco me enteré de que él vino la última vez en mayo del año pasado. Yo pensé que él venía cada rato porque ella me hablaba solo del gringo y del gringo. (…) Tengo entendido que ese señor no vino sino a hasta enero a hacer lo que hizo”, agregó durante la entrevista.

De acuerdo con las declaraciones de la amiga de Trespalacios reveladas por la revista mencionada, fueron varios episodios que le hicieron creer que la relación de Valentina y Poulos era complicada, pues tuvo que vivir en dos oportunidades discusiones en las que el estadounidense le hizo reclamos fuertes, hasta obligarla a hacer videollamada para mostrar el lugar donde se encontraba.

“Finalizando el año, como octubre, cuando la maquillé para Halloween, este hombre estaba reclamándole con mucha insistencia, por texto, sobre por qué no lo subía a un estado de Instagram o que posteara una foto con él en Instagram, que él quería tener la seguridad y quería que mostrara que la relación con él era oficial”, contó Victoria.

Una vez, Trespalacios le contó a su maquilladora que Poulos le insistía en mostrar su relación en las redes sociales, por lo que la DJ le habría respondido que sus cuentas no tenían el fin de mostrar su vida privada, tenían un fin laboral y no eran para que sus seguidores vieran a su pareja o su familia.

Además, en una de las indagaciones por el medio sobre la relación tóxica que sostenían, la maquilladora opinó que si, por los sucesos que había vivido con a Valentina en su estudio. “Pienso que sí, porque si las dos veces que la maquillé lo hizo aquí, pues no me imagino qué ‘shows’ le hacía afuera. En una de esas le hizo videollamada para mostrarle que estaba conmigo y que estaba aquí”, manifestó la amiga de Valentina.

Finalmente, la estilista recordó a la DJ Trespalacios como una mujer alegre, ambiciosa y siempre veló por el bienestar de su madre y hermano.