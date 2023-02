Habrían identificado al hombre que le despertó los enfermizos celos a John Poulos

El ciudadano norteamericano estaba presionando a la joven DJ para que se fueran a vivir juntos pese a las dudas que tenía de una supuesta infidelidad.

Un semana después del macabro hallazgo del cuerpo de la DJ de 21 años Valentina Trespalacios al interior de una maleta azul dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, el norteamericano John Poulos se presentará este martes 31 de enero, desde las nueve de la mañana, a una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Según Medicina Legal, la joven fue asfixiada y tenía varios signos de maltrato; el principal sospechoso es el norteamericano, que se identificaba como su pareja.

Varias hipótesis giran entorno a la muerte de la DJ y una de las qué más toma fuerza es el móvil pasional que motivó a Poulos a cometer el feminicidio. El testimonio de una amiga de Valentina presentado ante la Fiscalía General indicaría que el norteamericano sospechaba una presunta infidelidad de Trespalacios. Precisamente la amiga de la fallecida mujer comentó que efectivamente Valentina estaba teniendo contacto con un hombre que identificó como Santiago Luna.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”.

En este punto Poulos habría contratado los servicios de un investigador privado para que vigilara a Valentina y le confirmara sus sospechas de la infidelidad que estaba sufriendo con el sujeto de apellido Luna y quien aparentemente se dedicaría a la industria del cannabis medicinal.

Desde la Fiscalía General de la Nación resaltan este tipo de hechos que inculparían del feminicidio al ciudadano norteamericano. Precisamente el fiscal Daniel Gómez puntualizó en testimonios que señalan que el estadounidense llegó indicando que estaba en el país para solucionar asuntos con su novia infiel.

En la declaración del fiscal se evidenciaría la violencia ejercida por John Poulos al momento de presuntamente asesinar a su pareja. “Poulos sostuvo relaciones sexuales con Valentina Trespalacios y procedió a golpear de manera violenta, con sus propios puños, la corporalidad de la señorita Valentina, luego de que hacía presión con sus manos alrededor de su cuello hasta causarle la muerte”.

Anomalías en el comportamiento de Poulos

John Poulos afirma vehementemente su inocencia en el feminicidio, pero testimonios de los familiares de Trespalacios y su defensa aseguran que el norteamericano tenía comportamientos obsesivos y compulsivos con la joven que fue encontrada la semana pasada al interior de una maleta en un contenedor de basura en el occidente de Bogotá. Precisamente se ha conocido del testimonio de una modelo webcam que asegura haber tenido varios contactos con Poulos y afirmó que el acusado tenía comportamientos que la dejaban desconcertada.

El testimonio de la mujer publicado por El Tiempo, indicó que de un momento a otro el norteamericano le dejó de escribir luego de un comentario raro que le hizo, haciendo mención a los celos y la muerte: “me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá”.

Aunque señaló que nunca tuvo una vídeo llamada privada con Poulos, él le enviaba presuntamente dinero bajo el nombre de ‘el señor mágico’. De igual manera resaltó que el sujeto que ha defendido fervientemente una comunidad cristiana de Wisconsin, era un asiduo consumido de páginas de modelos webcam.

“El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adulto, el man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 o 6 horas, él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos, es muy extraño”, indicó el testimonio de una modelo revelado por El Tiempo.