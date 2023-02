Ernesto Macías se aparta del Centro Democrático por supuesto acoso

En una carta que envió al expresidente y líder de ese partido, Álvaro Uribe, Macías aseguró que estaba siendo perseguido al interior de la colectividad. (Colprensa - Camila Díaz)

Las cosas al interior del partido de extrema derecha, Centro Democrático, parecen no mejorar. Recientemente se conoció que el exsenador Ernesto Macías le envió una carta al líder de la colectividad, Álvaro Uribe, en la que anuncia que se aparta del CD.

Macías aceptó en el documento que el Centro Democrático está desgastado y es un problema a nivel nacional. Sin embargo, resaltó que los motivos son muy distintos a los que el mismo Uribe y otros miembros del partido han mencionado en algunas ocasiones.

“Hoy el Centro Democrático sufre un enorme desgaste en el país, y no es por la circunstancia de las infamias en su contra, como usted lo afirma; ni por culpa del presidente Duque, como algunos dirigentes del Partido lo dicen deliberadamente. Nuestra colectividad, desde la dirección, no ha tenido la orientación, la presencia ni la atención debidas a su militancia”, se lee en la carta revelada por Revista Semana.

En medio de varios reparos que le hizo al partido en la carta, Ernesto Macías aseguró que se apartará del Centro Democrático. Contrario a lo que se podría interpretar, indicó que no renunciará pero sí se alejará de la colectividad.

Trino de Ernesto Macías

“Presidente Uribe, a través de esta carta me permito transmitirle mi decisión de apartarme o distanciarme del Partido en lo institucional, y alejarme de su organización y estructura. Sin embargo, por ahora, no voy a renunciar al Centro Democrático, porque me duele abandonar lo que ayudé a crear y a construir. Tampoco voy a renunciar a mi actividad política en la cual seguiré muy activo, porque tengo una responsabilidad con mi departamento y hoy más que nunca con nuestro país”, escribió el exsenador en el documento.

En ese sentido señaló que seguirá haciendo oposición al Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro. Además, indicó que apoyará a algunos candidatos del Centro Democrático en las elecciones regionales que se avecinan.

Acerca de ese tema, añadió que también apoyará a algunas personas que se presentarán en la contienda como independientes. Aclaró que lo hará a título personal, es decir, sin involucrar el nombre de la colectividad de la que sigue siendo militante.

“Seré muy respetuoso de quienes tengan a su cargo la organización del partido y, desde luego, no interferiré ni seré un obstáculo en su trabajo. Actuaré como lo que soy: un simple militante, eso si, con libertad e independencia. Le reitero mi respeto y mi gratitud por siempre”, puntualizó Macías.

Otras críticas que hizo Ernesto Macías al partido de Álvaro Uribe

En el documento que envió directamente a Uribe, Ernesto Macías también se refirió a los ediles, concejales y otros funcionarios que hacen parte del partido. Aseguró que no se están teniendo en cuenta, que están totalmente apartados.

“El Partido como institución está desconectado de la opinión pública. Nuestros ediles, concejales y diputados solo son contactados para algún apoyo o urgencia institucional, nunca para una capacitación ni actividad importante alguna, menos para consultarles de la organización del Partido. Las convenciones no se convocan”, expresó.

Así mismo, dijo que, aunque el CD se declaró en oposición al gobierno de Petro, lo cierto es que eso no se siente de ninguna manera. Se atrevió a decir que esa oposición no existe y que solo se hace visible cuando algunos miembros de la bancada toman cartas en el asunto de manera individual.

Macías además manifestó que los colombianos de derecha esperan que el partido en bloque se escuche y se sienta con fuerza la voz de la oposición, “para alentar a una nación agobiada”. Como acérrimo opositor del gobierno de Petro, también dejó claro lo que piensa, según él se está destruyendo el país.

Hasta el momento el partido político, ni su líder, Álvaro Uribe Vélez, se han pronunciado acerca de la carta de Ernesto Macías.