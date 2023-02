Retrasos en el metro de Bogotá: Claudia López señaló que algunos políticos han sido “saboteadores”

L,a alcaldesa Claudia López señaló que las obras podrían tardar hasta 3 administraciones locales, es decir, hasta 12 años. . Crédito: Colprensa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que la lucha de egos en la capital ha hecho que por años se aplace la construcción del metro de la ciudad, ya que en muchos casos no ha sido un impedimento ni la ingeniería, ni el presupuesto, por lo que la mandataria distrital no tardó en calificar a ciertos políticos como “saboteadores” de esta obra de movilidad.

Gustavo Petro afirmó que la nación pondrá el dinero para la modificación del metro de Bogotá La posible subterranización de un tramo de la primera línea del metro de Bogotá alargaría por lo menos seis años más las obras VER NOTA

“Llegar a parar, a sabotear, a reinventarse la rueda, es exactamente lo que nos tiene atrasados, no es culpa de ingeniería, ni de plata, increíblemente es el saboteo entre políticos a ver quién se cree más importante, quién se saca el ego, quién lo tiene más grande”, señaló la alcaldesa de Bogotá.

A su vez, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, reiteró que ya tienen los estudios de prefactibilidad de la tercera línea del metro de la capital y estaría buscando los recursos para que en un futuro se lleve a cabo este proyecto de movilidad.

Presidente Petro insiste en que el metro de Bogotá sea subterráneo, tras reunión con la alcaldesa Claudia López El jefe de Estado les pidió analizar una contrapropuesta para cambiar el objeto del contrato del proyecto para que el tren metropolitano vaya soterrado VER NOTA

“Yo aquí no vine a ver quien tiene el ego más grande y quien es más importante, yo solo soy servidora publica, la mitad de las obras no las voy a inaugurar pero las disfrutaré como ciudadana, ese es mi trabajo”, recalcó la alcaldesa Claudia López.

Sobre la construcción de las diferentes líneas del metro de Bogotá, la alcaldesa Claudia López señaló que las obras podrían tardar hasta 3 administraciones locales, es decir, hasta 12 años.

Revelan concepto jurídico de Presidencia de la República para dar viabilidad al metro subterráneo de Bogotá La firma de abogados del exministro de Justicia Enrique Gil Botero confirmaron que se puede modificar el contrato de forma unilateral VER NOTA

Por el momento, y paralelo a las mesas de trabajo de la Alcaldía y el Gobierno nacional sobre subterranizar un tramo de la primera línea, Claudia López dice que la construcción del metro no se ha detenido y todos lo días se levantan 4.200 personas en trabajar en los diferentes frentes de obra.

“Lo más importante es que los bogotanos sepan que la primera línea del metro se está construyendo, Bogotá necesita echar para adelante y no parar, esperamos que el presidente Petro deje la tercera línea del Metro, no podemos tomar decisiones por conceptos, unilateralmente no se va a cambiar ningún contrato”, dijo finalmente la alcaldesa de Bogotá.

Por el momento, hay dos mesas de trabajo entre el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá, en la primera se habla de la viabilidad legal de cada una de las propuestas, mientras que en la segunda se habla de las implicaciones económicas que tendría la subterranización para las arcas del Estado colombiano y del Distrito.

Cuáles son las opciones que tiene el Gobierno nacional y la Alcaldía sobre la subterranización de la primera línea del metro

1. Subterráneo desde la estación #8 que es la primera de mayo hasta la calle 72, con un valor 7 billones y 8 estaciones subterráneas.

2. Subterráneo desde la estación # 10 en la calle 1 hasta la calle 72, con un valor de 5 billones y 6 estaciones subterráneas

3. Subterráneo desde la estación # 10 hasta la calle 100, con valor de 11 billones, 9 estaciones subterráneas y se alargaría la obra hasta 2033.

4. Subterráneo Desde la estación 14 en la 53 con caracas hasta la 100, con un valor de 8 billones y 7 estaciones subterráneas.

5. Desde la estación 72 hasta la Calle 100, con un valor de 6 billones de pesos, y 3 estaciones subterráneas.

Cabe señalar que, ya que el presidente Gustavo Petro se comprometió a dar el excedente para la subterranización del metro elevado –que en muchos casos supera más del 70 por ciento permitido por la ley– el Gobierno nacional busca la modificación del decreto que no permite un mayor compromiso del Estado en las inversiones de obras públicas.