Una receta de carisma, humor y pasión: “Los de Ñam” fueron nominados a los TikTok Awards 2023

Los de Ñam son Cristihan Caína y Erwin García. El 25 de marzo de 2020, durante los confinamientos por la pandemia del covid-19, empezaron a publicar en redes sociales recetas fáciles, divertidas y que todo el mundo pudiera hacer en casa, con los meses se fueron posicionando en distintas plataformas logrando consolidar una comunidad de más cuatro millones de usuarios. Gracias a su trabajo fueron nominados para los TikTok Awards 2023, que reconoce a los mejores creadores de contenido de América Latina.

Master del sabor esa es la categoría en la que Los de Ñam competirán con otros nueve creadores de contenido para hacerse con el premio que se entregará el 31 de enero en la Ciudad de México.

Caína es colombiano, maestro en arte dramático y actor, García es venezolano y lleva en el país desde hace siete años, también es actor, y es graduado de Comunicación Social. A Caína le gusta más la comida de sal y a García le apasiona el dulce y la pastelería. Caína y García graban dos veces por semana en sesiones maratónicas y comparten la comida con los siete miembros de su equipo, los celadores de donde viven y con personas que se encuentran por la calle.

Todo comenzó con una pasta carbonara que se viralizó rápidamente. Entre sus videos más populares hay uno en el que, durante el Mundial Qatar 2022, narraban, como si fuera un partido de fútbol, el armado de un perro caliente.

El nombre del proyecto, según cuenta García, está inspirado en los de canales de YouTube como So Yummy o Tasty, curiosamente estos últimos los contactaron hace unos meses para hacer una colaboración que grabaron en México.

“Nosotros decíamos, una sola palabra que diga como rico, como delicioso... entonces pensamos mucho en los niños, para hacerlo muy divertido, tú sabes, los niños dicen “ñam, ñam” cuando algo les gusta, cuando algo está muy rico. Entonces pensamos en ese sonido, que es una expresión divertida, infantil, que denota que está deliciosa la comida, de ahí es que nace Ñam”, explicó García.

El éxito de esta dupla colombovenezolana ha si tal que reconocidas figuras públicas del país han colaborado con ellos en sus preparaciones y contenidos, dejando claro que tienen la vara bastante alta no solo en su trabajo digital sino en sus habilidades culinarias. Entre quienes han pasado por las cocinas de Los de Ñam están: Lina Tejeiro, Claudia Bahamón, Nacho, Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Juanpa Zurita, Paulina Abascal, Mario Ruíz, Sensillo con S, Sebastián Villalobos, Pau Tips y Chinguamiga, entre muchos más.

Infobae Colombia conversó Erwin García para conocer un poco más de la historia de Los de Ñam, sobre ese primer video que se viralizó, una receta de pasta a la carbonara, sobre aquellas que quieren hacer y lo que se viene para 2023.

¿Cómo recibieron la nominación? ¿Sabían algo?

Nos sorprendió bastante. Nosotros ya tenemos dos años trabajando superfuerte, disciplinados, juiciosos, sin parar y lo hacemos con mucho amor y no esperábamos como este tipo de cosas, este tipo de premiación, porque a veces consideramos que son como un poquito lejanas para muchos creadores; pero cuando vimos que era que estaban premiando los contenidos más creativos y bueno –gracias a Dios que nosotros somos actores y cocineros también, no somos chefs, pero somos cocineros y somos actores–, entonces le ponemos un poco de chispa y mucho humor a la cocina, entonces le gustó mucho a TikTok y nos nominaron.

Ellos nunca te dicen a ti, como anticipado, sí te vamos a nominar o algo. Dijeron los premios TikTok anunció sus nominados en un live esta noche, eso fue hace como tres días y bueno, nosotros nos conectamos normal, pues a ver los nominados de cocina y de todo estamos disfrutando a todos normal. Estamos en una clase, estamos en el Silicon Valley de Latinoamérica que queda en Medellín, entonces estábamos ahí en plena clase y de pronto decimos: no, profe déjenos verlos nominados aunque sea un ratico, que estaban en los de cocina y cuando dicen Los de Ñam fue una locura, porque no lo esperábamos y empezamos a gritar y superemocionados como locos, fue un momento superbonito.

A continuación se puede ver la reacción de los creadores de contenido al enterarse de su nominación:

Este proyecto nace en pandemia, en los confinamientos, ¿qué los llevó a decir: hagamos recetas fáciles en video y subámoslas a redes sociales? ¿Cómo fueron esos primeros videos?

Nosotros antes habíamos participado en un show en Discovery Home & Health, en octubre antes de pandemia, que se llama Superparejas, entonces nos escogieron como para competir, casi ganamos el show, por una metida de pata no ganamos, y quedamos de semifinalistas en el reality.

De ahí nos quedó el impulso y la inquietud de hacer este tipo de cosas de grabar recetas, porque, pues, nosotros teníamos un restaurante que se llama Burger Rice, una hamburguesería, y ahí siempre cocinamos. En pandemia, nos tocó encerrarnos y cerrar el restaurante, porque tú sabes, no se podía hacer domicilios, no sabíamos cómo atacaba el virus, los empleados... y nos quedamos encerrados en un apartaestudio y dijimos, pues aquí hay que crear cosas.

Nosotros empezamos a cocinar, la verdad como normalmente lo estaban haciendo todas las familias, pero la diferencia era que nosotros publicamos en historias lo que cocinábamos y en ese momento empezaron a escribirnos y las historias de nuestras redes personales empezaron a verse mucho.

Entonces, personas extrañas (nos escribían) que por favor enséñennos la receta, que estamos en casa y no tenemos muchas ideas para cocinar; porque nosotros subíamos los platos finales no más. Entonces las personas nos decían enséñenos el paso a paso, y Cris y yo dijimos: mira, nos gusta mucho cocinar, creemos que podemos impactar un poquito a la sociedad dándole una mano, ayudando a las personas que no saben qué que pueden cocinar y nosotros les podemos dar ideas y hacer el paso a paso.

Acá no teníamos herramientas, o sea, solo teníamos el celular, ni teníamos luces, ni teníamos un trípode ni nada y nos inventamos todo de la manera más casera del mundo: agarramos como un portapapeles, un abre huecos, le pusimos cinta adhesiva y ahí nos inventamos un trípode para grabar, porque grabamos en el piso.

No teníamos ni siquiera una estufa grande, porque vivíamos en apartaestudio y entonces teníamos una estufa pequeña en el piso y ahí era que cocinábamos todo, entonces, imagínate, la única luz que entraba era de una ventana y la ventana daba al borde de la cama. Entonces nos sentábamos en el borde de la cama, pero con muchísima pena, pero porque la gente nunca supo que era la cama. Nosotros superbién vestidos y dándola toda, bien actores, para que la gente creyera que estábamos en una silla o en algo, para poder salir a decir: “Hola, yo soy Erwin y hoy les vamos a enseñar a cocinar tal cosa. Nosotros somos Ñam”, con mucha pena con mucha vergüenza y así empezó. Lo primero que hicimos fue una pasta carbonara y esa cosa se viralizó. Subimos el video el primer día y fue una locura.

Así fue que empezó: como un acto de generosidad en la cocina para dar amor a las demás personas y con el tiempo se fue convirtiendo en algo más creativo, porque esa vena artística que tenemos nosotros teníamos que explotarla también, porque seguro hay miles de personas haciendo recetas, pero haciéndolas como un poquito más divertidas y con un poquito más de cariño, que es algo diferente, pues no hay tantos.

Los divertidos videos de esta dupla les valieron una nominación a los TikTok Awards 2023. Instagram.

Luego de casi tres años de trabajo ¿de dónde siguen sacando recetas?

Siempre buscamos recetas de inspiración y realmente la mayor inspiración es pensar en las personas que están en su casa cocinando, porque ellos mismos nos dicen: oiga, hagan recetas para vegetarianos, que ya no estamos comiendo casi carne roja. Entonces, las mismas persona son las que nos van diciendo, nos van soplando qué es lo que quieren y ahí vemos un termómetro. Porque tenemos una comunidad bien movida bien grande, pero también muy estrecha.

Nos empiezan a contar cuáles son las necesidades, como ayer que nos decían que querían muchos almuerzos para el trabajo y estos días hemos grabado mucho almuerzo para trabajo, y ahí, se ve la respuesta, ya que a los vídeos les va muy bien.

Si nosotros lo hacemos como por nuestra propia pretensión de querer hacer, digamos, yo quiero hacer una marquesa de chocolate, un tiramisú... pero sabes que la gente no lo va a hacer porque en este momento llegaron de viaje y están enero comenzando y quieren ideas para cocinar y para loncheras del colegio. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo y ahí nosotros vamos como dándole lo que nos va pidiendo.

Somos muy juiciosos. Leemos muchos libros de cocina. Estudiamos mucho, vemos muchos videos. Nuestro tiempo libre es para ver Netflix, pero no películas sino programas de cocina, porque nos encanta. Entonces nada, estudiamos y estamos estudiando siempre, somos muy disciplinados. Yo considero, y Cris también, que nosotros, pues tenemos un talento tenemos dones, pero si no tuviéramos la disciplina que tenemos realmente no habríamos llegado lejos.

Nosotros tenemos jornada de grabación, por ejemplo, grabamos el lunes y martes, comenzamos desde las 10 de la mañana y podemos terminar a las 11, 12, 1, 2... hasta las tres de la mañana, grabando muchas recetas para toda la semana. Eso lo hace solamente la disciplina y pues somos muy juiciosos, y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a tener este sitio de cariño, de convertirnos, como dicen algunos colegas periodistas, dicen que son los más queridos de Colombia y yo creo que en alguna parte sí, porque uno sale a la calle y se da cuenta todo el amor y todo el cariño, que nos tienen.

De cara a 2023, ¿qué planes tienen? ¿Piensan explorar otras gastronomías?

A ver, quisiéramos seguir haciendo lo mismo como muy sencillo, pero si nos gustaría hacer comida de otros países. Atrevernos a hacer cosas también sencillas de otros países y con ingredientes que sean fáciles de conseguir. A veces, por ejemplo, nos han dicho como que oye, pero la carbonara no se hace así y yo obviamente la carbonara se hace con guanciale, pero, o sea, yo no voy a poner a cualquier persona a que buque guanciale, y ahora voy a hacerlo con huevo crudo y ahora no lo va a hacer con parmesano, sino con pecorino, y le va a poner pimienta negra del Putumayo y de la abuela de no sé quién... No, no, no. Nada de esa vaina, entonces tratamos de hacer siempre una versión sencilla de un plato internacional para que la gente la pueda replicar y lo disfrute mucho.

Para finalizar, ¿cuál es esa receta que aún no han hecho y que mueren por hacer?

Erwin: Ya le voy a preguntar a Cristian. Voy a hacer un paréntesis aquí: Cris, estoy en una entrevista y preguntan que cuál es ese plato que te morirías por hacer que no has hecho.

Cristhian: ¿El plato que moriría por hacer?...

Erwin: ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! Yo me quiero retar. Yo me quiero retar con una torta que se llama la torta imposible, que es una torta de chocolate que también se hace con flan. El chocoflan. Esa es la que quisiera hacer y no he hecho, pero sí le tengo miedo a perder las horas de hacerlo y a perder el tiempo y que no me salga. Esa es, la torta imposible. Yo me reto a hacer la torta imposible.

Cristhian: Croissant.

Erwin: Cris haría croissant, desde cero. ¡Wow! Muy bien Cris.

Para votar por Los de Ñam se puede ingresar aquí.

