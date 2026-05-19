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Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, habla del partido ante Platense por Libertadores: “Dependemos de nosotros mismos”

El estratega uruguayo aseguró que esperan a un Platense cerrado, mientras ellos saldrán a buscar el triunfo con una presión alta

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El entrenador analizó el calendario y la distribución de cargas de la plantilla con la ilusión intacta - crédito Independiente Santa Fe

El técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, habló en la previa del decisivo compromiso frente a Platense por la fase de grupos de la Copa Libertadores y dejó claro que el equipo bogotano afrontará el encuentro como una auténtica final. El entrenador uruguayo reconoció la exigencia física y mental que ha tenido el plantel en las últimas semanas, pero resaltó el compromiso de sus jugadores para mantenerse con vida en el certamen continental.

Venimos de un partido tras otro decisivo en esta etapa de la Copa. Sabemos que lo único que nos sirve es ganar para ilusionarnos con la clasificación”, aseguró Repetto, quien además explicó que el grupo mantiene la concentración total en el reto internacional antes de volver a enfocarse en la Liga BetPlay.

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pablo Repetto expresó que confía en que dependen de sí mismos para clasificar en Copa Libertadores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El estratega cardenal señaló que el equipo ha tenido que manejar cargas físicas importantes debido al calendario apretado. Sin embargo, destacó la actitud del plantel durante este tramo definitivo de la temporada.

Vamos día a día. Hay jugadores que terminan más cargados que otros y eso es normal, no es algo atípico. Eso habla también del profesionalismo del plantel, porque en ese aspecto no podemos reprochar absolutamente nada”, comentó el entrenador.

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Repetto también insistió en que, pese al sabor amargo que dejó el último partido como local, Santa Fe todavía mantiene intactas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

Para poder estar en estas instancias hay que pelear cada partido al máximo. Nos quedan desafíos importantes y vamos a dejar todo. El resultado anterior nos dejó un sabor negativo, pero hoy tenemos la tranquilidad de que dependemos de nosotros mismos”, afirmó.

Santa Fe vs. Platense: hora y dónde ver el partido donde el León se juega la vida en la Copa Libertadores

Independiente Santa Fe afrontará este martes 19 de mayo de 2026 un partido definitivo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, cuando reciba a Platense desde las 7:00 p. m. por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

El conjunto bogotano necesita sumar de a tres para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final. Una victoria del equipo argentino, en cambio, le aseguraría el paso directo a la siguiente ronda del campeonato continental. El compromiso será transmitido por ESPN y Disney+.

Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Tabla de posiciones grupo E Copa Libertadores

  • Corinthians: 10 puntos / +6 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  • Platense: 7 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  • Independiente Santa Fe: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  • Peñarol: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.

En cuanto a las novedades de nómina, Repetto confirmó que el defensor Juan Sebastián Quintero no podrá estar disponible para los próximos compromisos, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente.

platense independiente santa fe
El equipo colombiano perdió en el duelo de ida ante Platense - crédito Fotobaires/Copa Conmebol Libertadores

La operación fue un éxito, pero Juan Sebastián Quintero está descartado para estos partidos”, explicó el entrenador.

Por otro lado, el técnico confirmó que Ewill Murillo sí podrá ser tenido en cuenta para el encuentro ante el conjunto argentino, mientras que los jugadores Olivera y Helibelton continúan en proceso de recuperación física.

Finalmente, Repetto anticipó cómo imagina el desarrollo del compromiso frente al cuadro argentino y dejó claro que Santa Fe asumirá el protagonismo desde el primer minuto.

Creo que ellos van a organizarse bien atrás y buscarán el contragolpe. Va a ser un partido de ese estilo. Nosotros tendremos que ir a buscar el arco rival con presión alta para generar situaciones de gol”, concluyó.

El panorama es complejo para el León, pero en Bogotá todavía hay ilusión. Santa Fe sabe que no tiene margen de error y que una victoria puede cambiar completamente el rumbo de su campaña internacional.

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