Esposa de Luis Alfonso reveló los momentos incómodos que ha vivido con las fanáticas: “Me iba a pegar”

La pareja ha mantenido la armonía, pese a los mensajes comprometedores y situaciones fuera de control en lugares públicos - crédito Íntimo / TikTok

Luisa Fernanda Pulgarin reveló detalles de su experiencia con el comportamiento de las admiradoras de su esposo, el cantante Luis Alfonso, en medio de una conversación con José Mora para Íntimo, en la que dio a conocer episodios de acoso y situaciones incómodas tanto en eventos públicos como a través de redes sociales, revelando cómo la fama se convierte en un verdadero reto para mantener el equilibrio entre la exposición y el respeto por la pareja.

La pareja del artista aseguró que enfrenta estos episodios con autoconfianza y comunicación directa, pues considera que la convicción en la relación es indispensable para abordar las provocaciones y agresiones, mostrando resiliencia y convirtiéndose en ejemplo para otras mujeres.

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Luisa Fernanda Pulgarin le conto a José Mora que ella está atenta a las redes sociales a su esposo, al ser su mánager, por lo que se da cuenta de los mensajes subidos de tono que recibe el cantante: “Alguien le escribió: ‘Qué rico la pasamos anoche, qué delicia’, y yo, que manejo las redes de Luis, al leer ese mensaje lo miré: ‘¿Y tú dónde estabas anoche?’. Él me respondió: ‘Yo llevo tres días en la casa’. Y yo: ‘Verdad que has estado aquí’. Es eso, pero además unas fotos que ni te imaginas”.

La pareja de Luis Alfonso relató otro episodio incómodo: “Recientemente, también nos tocó que una chica le mandaba fotos que no eran sugestivas, eran pasadas. Era tan horrible porque una de las fotos llegó con el bebé de la señora acostado a un lado, y yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”.

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La pareja se ha convertido en un ejemplo para los seguidores de la farándula criolla - crédito @luisafdapv / Instagram

En una ocasión, en Barranquilla, una seguidora sobrepasó los límites: “Una vez en Barranquilla, una chica se nos montó a la camioneta. Él todavía no lo habían sacado y ella, delante del seguridad, decía: ‘A mí no me importa que él esté con la esposa, hoy me lo voy a robar’. Yo la miré y le dije: ‘Amiga, pues cada quien con su locura’”.

Lejos de los mensajes y comentarios, una vez estuvo a punto de ser agredida físicamente: “En una discoteca, una vez una chica se abalanzó y me iba a pegar solo por ser la esposa de Luis Alfonso. Simplemente le respondí: ‘Tú sigue adelante con tu pensamiento’”.

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¿Qué hace Luisa Fernanda para no caer ante las provocaciones de las fanáticas?

Lejos de verse afectada, Pulgarin explicó a Íntimo que ha desarrollado herramientas de fortaleza emocional y confianza en sí misma: “¿Sabes qué creo que ha hecho una diferencia muy grande en mí? Que yo me amo mucho. José, estoy muy convencida de la mujer que soy, de lo que construí al lado de mi esposo, del hombre que tengo también”.

En cuanto a la dinámica familiar, reiteró la importancia de la confianza mutua: “Te puedo decir, José, que yo no sé lo que es que mi esposo salga de un show y no llegue a casa porque se fue a enrumbar un fin de semana. No. Mi esposo llega, mi esposo le dedica mucho a los hijos, a la esposa. Hacemos planes juntos, nos tomamos los tragos en casa, súper contentos”.

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Pulgarin también expresó que varias famosas se han acercado a su esposo: “Son espectaculares, son modelos, son presentadoras, son actrices, son mujeres exitosas, empresarias, que tú las ves y uno dice: ‘Juepucha, mujer, usted no necesita estar por ahí buscando un hombre’”.

Los tips de Luisa Fernanda son bien recibidos por sus fanáticos - crédito @luisafdapv / Instagram

Frente a la crítica y los comentarios negativos en redes sociales, defendió su forma de tomar cada uno de estos comentarios, asegurando que la confianza en sí misma es la clave.

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“A mí me tiran en redes, me dicen de todo, pero yo sigo con ese amor, que trato de que no solamente es un amor para mí, sino un amor que también contagie a muchas chicas y que se recuerden todos los días lo especiales y valiosas que son”, puntualizó.

La pareja demuestra que se puede construir una vida llena de amor y respeto - crédito Instagram

Este mensaje de confianza y autenticidad se convierte en una respuesta ante la presión de la vida pública. Luisa Fernanda Pulgarin reiteró así que la autoestima no solo le ha servido como protección ante situaciones incómodas, sino como inspiración para mujeres que enfrentan circunstancias similares en su entorno.

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Entre los comentarios de los seguidores de la pareja tras sus declaraciones se destacan: “Dios no permita a que nadie destruya tu hogar, no lo permitas”, “Así es, mente segura y saber cuanto vales, felicidades”, “La mujer sabía edifica su casa, felicidades bella mujer por no caer en provocaciones”, “Que triste las personas así, eso es mera envidia. Tu eres una dama así que tranquila”, “Uy, pero es que tu eres una cosa de otro planeta, mejor dicho una verdadera dama, por eso él te respeta porque sabe quién eres” y “Hermosa que bien que no te dejas dañar la cabeza con gente mal intencionada”.