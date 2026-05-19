Este es el español que subirá y bajará las escaleras del edificio Coltejer durante 24 horas en Medellín: reunirá dinero ayudar a familias vulnerables

El atleta español Rubén López Escudero enfrenta el reto de subir y bajar el edificio Coltejer durante 24 horas para ayudar a familias vulnerables de Medellín - crédito Orato.World

Hay espectativa en Medellín, Antioquia, después de que se conociera el desafiante reto físico que se acaba de imponer un español y que involucra a uno de los edificios más emblemáticos de la capital antioqueña: el edificio Coltejer.

Se trata de la ‘locura’ que se propuso el atleta español Rubén López Escudero, que escogió a la ciudad para batir su propio récord pesonal al tiempo que intentará ayudar a las poblaciones más vulnerables del departamento de Antioquia.

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Según un informe divulgado por El Colombiano, la misión de López también consistirá en fomentar una donación que sume más 10 toneladas de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas. La acción benéfica acompañará un maratón físico que nadie antes ha intentado en la ciudad.

El reto consiste en subir y bajar los 750 escalones del Coltejer durante 24 horas seguidas, desde el mediodía del viernes 22 de mayo hasta la misma hora del sábado 23. Solo habrá pausas mínimas para necesidades fisiológicas o cambios de ropa. Según el cálculo, la jornada implicará más de 50 ciclos, lo que equivale a unos 75.000 peldaños y un desnivel vertical superior a 20.000 metros.

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El desafío físico tiene como meta batir el récord personal del deportista y recolectar más de 10 toneladas de alimentos no perecederos para comunidades en Antioquia - crédito Orato.World

Durante la jornada, la entrada principal del edificio Coltejer funcionará como un centro de acopio para donaciones. Allí, cualquier persona podrá entregar alimentos no perecederos y seguir en tiempo real el avance de Rubén, gracias a un espacio acondicionado con televisores y zonas de descanso. Las donaciones podrán realizarse tanto antes como durante el evento, facilitando que la meta solidaria esté al alcance de la comunidad.

La hazaña será la número 20 en la trayectoria de este deportista, empresario y artista español, quien ya ha recorrido el Polo Norte, nadado en el Triángulo de las Bermudas y realizado travesías de supervivencia en el Amazonas.

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En cada país donde Rubén realiza un desafío, busca dejar una huella social. Medellín recibirá alimentos, pero en otros lugares ha organizado recolección de juguetes, libros, vacunas y otros recursos útiles.

Un reto físico y mental sin precedentes en Medellín

Nadie antes ha intentado subir y bajar los escalones del edificio Coltejer durante un día completo sin detenerse. Rubén estima que el esfuerzo será comparable, en distancia vertical, a escalar el monte Everest y un poco más, todo en solo 24 horas.

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Rubén López Escudero elige Medellín para su vigésimo desafío extremo y refuerza su compromiso social con la recolección de alimentos para los más necesitados - crédito Orato.World

El desafío no es solo físico. La altitud de Medellín, ubicada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, y el desgaste mental harán que la prueba sea especialmente exigente. “No se trata solo de subir y bajar peldaños. Es enfrentar un desnivel acumulado y sostenerlo durante un día entero”, explicó Rubén sobre la singularidad de la experiencia.

La elección de la ciudad no fue casual. Rubén conoció a su esposa, una periodista paisa, durante una entrevista tras uno de sus retos en Estados Unidos. “Yo no lo llamo coincidencia sino ‘diosidencia’, porque fue maravilloso encontrarnos a pesar de que ninguno estaba en su ciudad natal”, relató Rubén sobre esa experiencia que lo conecta emocionalmente con Medellín.

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Cada reto de Rubén incluye una causa social. En esta oportunidad, el foco está en la recolección de alimentos. Desde el martes 19 de mayo, las personas interesadas pueden acercarse al pasaje Junín para dejar sus donaciones en un local destinado a la campaña. La participación de asociaciones y fundaciones locales ya ha comenzado a movilizar el apoyo ciudadano.

Preparación y expectativas

Para afrontar el desafío, Rubén entrena todos los días en la ciudad. Sus jornadas comienzan a las 4:00 a. m. con sesiones de subida y bajada de escalones, a lo que suma ejercicios en piscina durante la tarde, donde corre dentro del agua por más de seis horas.

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El evento contará con la presencia de público y la posibilidad de seguir minuto a minuto los avances del deportista. La meta personal de Rubén está clara: “Esperamos que con la difusión en los medios y el apoyo de la gente tan bonita que tiene Medellín alcancemos lo logremos para así favorecer a las familias más vulnerables de esta ciudad”.

La iniciativa ha generado expectativa en la capital antioqueña, que verá por primera vez un reto de estas características en uno de sus edificios más representativos. Rubén López Escudero buscará completar su vigésimo desafío extremo, pero el verdadero logro será la solidaridad de quienes decidan sumarse a la causa.

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