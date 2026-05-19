Mexicana que visitó Colombia reveló las expresiones que aprendió y que no puede usar en su país: “Sapo, perro”

La creadora de contenido llamada Itzel quedó encantada con la manera en la que los colombianos insultan - crédito @chelto__/IG

La creadora de contenido mexicana Itzel, conocida en redes como @chelto__, se hizo viral en las redes sociales entre el público colombiano a raíz de un video que compartió con sus seguidores en Instagram el lunes 18 de mayo de 2026.

En la grabación, la joven influencer hizo una reflexión sobre el lenguaje y las costumbres que más le fascinaron de la cultura de Colombia, luego de visitar el país suramericano.

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Ella confesó que siente un auténtico “FOMO” (miedo a quedarse fuera) por no poder usar muchas de las palabras y expresiones que aprendió durante su estancia en Colombia, debido a que sus compatriotas simplemente no las entienden.

“Estas son algunas palabras colombianas que como mexicana me da FOMO no poder usar”, comienza Itzel, antes de hacer un recorrido por su lista de términos favoritos.

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La primera en la lista es “gonorrea”, una palabra de uso extendido en Colombia que, aunque en otros países tiene una connotación negativa o insultante, allí es polivalente y puede emplearse tanto para insultar como para expresar admiración o sorpresa.

“Hermanos colombianos, ¿ustedes saben qué es la gonorrea? De hecho, tengo este sticker (de WhatsApp) guardado que en realidad no puedo usar con mis amigos porque no lo entenderían, pero yo lo guardo como una especie de souvenir digital”, cuenta Itzel, riendo.

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“Los colombianos no te insultan como aquí, o sea, no te dicen: ‘Pinche naco’. Tienen más clase. Te hablan en animal: sapo, perro, hijueputa gonorrea”, ejemplifica Itzel en su grabación.

La joven llamada Itzel quedó encantada con las expresiones colombianas - crédito @chelto__/IG

Otra palabra que la mexicana asegura extrañar es “gomelo”.

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En su explicación, un “gomelo” sería el equivalente colombiano al “whitexican” mexicano, es decir, jóvenes de clase media-alta, con gustos aspiracionales y ciertas actitudes características.

“Un gomelo es básicamente un whitexican, pero colombiano”, resume Itzel.

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Para la mexicana, y quizá la expresión que más la marcó fue “parchar”, aunque al comienzo ella pensaba que tenía una denotación de índole sexual (tener relaciones).

“Cuando a mí un colombiano me invitó a parchar, yo dije: ‘Esta gente es directa’. No nos hemos ni besado y ya vamos a parchar”, bromeó Itzel, pero pronto descubrió que “parchar” significa simplemente reunirse para pasar el rato, sin ningún tipo de connotación romántica o sexual.

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“Amigos, es un concepto que genuinamente me da FOMO y que creo que deberíamos implementar, porque yo no encuentro una traducción directa en el vocabulario mexicano. Una peda casera, parche. Una noche de películas, parche. Desayunito de señoras, parchar. Es que la neta siento que es un concepto que nos haría evolucionar como país. Por un México con parches”, aseveró la creadora de contenido.

La expresión que más le gustó a la mexicana fue "parchar" - crédito @chelto__/IG

Itzel también expone cómo en Colombia la palabra “señora” tiene un uso mucho más amplio que en México.

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“Esta palabra también la decimos en México, pero aquí las señoras son mujeres grandes, mujeres con hijos, pero en Colombia todas somos señoras. No importa si tienes 15, 35 o 90.. Señora”.

El término le gustó tanto que incluso llevó la idea a su vida cotidiana: “Me gustó tanto el concepto que traje esto para mi baño”, contó la joven mientras exponía un letrero de un baño de damas, con la leyenda “Señoras”.

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Entre las expresiones regionales que más le llamaron la atención destaca “qué pecaíto”, que escuchó sobre todo en Medellín y en Antioquia.

“Esta yo solo la vi en Medellín y Antioquia, no sé si es de todo Colombia, pero ‘qué pecaíto’ es una expresión tipo para decir ‘chale’. O sea, si ves un perrito en la calle que va caminando y tiene mucha sed, tú dices: ‘Ay, pero qué pecado’. Y ya”.

El viaje de la mexicana por Colombia incluyó Medellín - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Para Itzel, la frase transmite empatía y ternura, y lamenta no poder utilizarla en México porque no tendría el mismo sentido.

A pesar de su amor por la cultura colombiana, la influencer reconoce que hay una costumbre que nunca terminó de aceptar: el pollo con miel. “Los amo, Colombia. Tienen una chimba de cultura, salvo por el pollo con miel. Pero Colombia es increíble”, finalizó la mexicana, que espera volver pronto al país para poder usar las expresiones en medio de sus charlas.