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Envigado venció a Deportes Quindío y clasificó a la final del Torneo BetPlay 2026-1: este será su rival

El equipo antioqueño aguarda por el desenlace del grupo A, que aún tiene dos equipos en disputa por la final a falta de la última jornada

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Envigado tiene serias chances de descender a la segunda categoría del fútbol colombiano de cara al 2026- crédito Colprensa
Envigado fue el primer clasificado a la final del Torneo BetPlay 2026-1- crédito Colprensa

El Torneo BetPlay 2026-1 ya conoce a su primer finalista. Envigado FC derrotó 1-0 a Deportes Quindío en el estadio Polideportivo Sur y aseguró su clasificación a la gran final del campeonato de ascenso, luego de imponerse en la última jornada de los cuadrangulares semifinales.

El conjunto antioqueño llegó al compromiso dependiendo de sí mismo y respondió en el momento decisivo. Ante un escenario lleno de tensión y con la obligación de sumar los tres puntos, el cuadro naranja sacó adelante un partido cerrado y de mucha disputa en la mitad del campo para quedarse con el liderato del grupo A y avanzar a la definición del primer semestre.

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La victoria le permitió al equipo antioqueño cerrar una destacada campaña en los cuadrangulares semifinales, ratificando la regularidad que mostró a lo largo de la fase definitiva del torneo. Del otro lado, el conjunto quindiano quedó eliminado después de haber llegado con opciones a la última fecha, pero sin poder sostener la ventaja deportiva en condición de visitante.

Real Cartagena
Real Cartagena lleva 13 temporadas en la segunda división del fútbol colombiano - crédito Real Cartagena

Envigado espera rival entre Real Cartagena y Unión Magdalena

Con la clasificación asegurada, ahora Envigado deberá esperar lo que ocurra en la definición del grupo B para conocer a su rival en la gran final del Torneo BetPlay 2026-1.

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La disputa por ese cupo está entre Real Cartagena y Unión Magdalena. El cuadro cartagenero es líder parcial del grupo con 10 puntos, mientras que el equipo samario ocupa la segunda posición con 8 unidades.

Las cuentas son claras para ambos clubes en la última jornada. A Real Cartagena le bastará con un empate para clasificar a la final, mientras que Unión Magdalena está obligado a ganar si quiere quedarse con el primer lugar y avanzar a la serie definitiva.

En cuanto a los compromisos de cierre, Cartagena enfrentará a Barranquilla FC y Unión Magdalena hará lo propio ante Bogotá FC. Aunque la Dimayor todavía no confirma oficialmente los horarios de esa última fecha, ambos encuentros se disputarían de manera simultánea debido a lo que está en juego.

Unión Magdalena
Unión Magdalena superó al Envigado por 4-2 en el Poliderportivo Sur, por el Torneo BetPlay - crédito Unión Magdalena

Cómo es el ascenso en el fútbol colombiano

El ascenso a la Primera División del fútbol colombiano (Categoría Primera A) se disputa anualmente entre los clubes del Torneo BetPlay (segunda división) a través de dos torneos semestrales. Existen tres vías principales para lograr subir de categoría:

  • Ascenso directo: Si un mismo equipo se corona campeón tanto del Torneo Apertura como del Torneo Finalización en un mismo año, asciende de manera automática.
  • La Gran Final: Los campeones de ambos semestres juegan una serie de ida y vuelta. El ganador de esta llave asciende directamente a la primera división.
  • El Repechaje: El perdedor de la Gran Final disputa una serie contra el equipo que más puntos haya sumado en todo el año (la tabla de reclasificación). El ganador de este repechaje obtiene el segundo cupo del año para ascender.
Jhon Jader Durán estuvo presente en el partido entre Envigado y Deportes Quindío - crédito Win Sports/FCF
Jhon Jader Durán estuvo presente en el partido entre Envigado y Deportes Quindío - crédito Win Sports/FCF

Un regreso a la pelea por el ascenso

La clasificación de Envigado a la final representa un paso importante para una institución que busca regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. El club antioqueño, reconocido históricamente por su trabajo en divisiones menores y por ser cantera de múltiples figuras del fútbol nacional, quiere volver a la Liga BetPlay después de temporadas difíciles en el ascenso.

El equipo naranja encontró en este semestre una mezcla entre juventud y experiencia que le permitió consolidar una idea de juego competitiva. Además, logró hacerse fuerte como local, condición que terminó siendo determinante en la fase semifinal.

Ahora, Envigado aguardará por el desenlace del Grupo B mientras prepara la gran final, una serie que definirá al campeón del primer semestre y que podría convertirse en un paso clave en la lucha por el ascenso a la primera división del fútbol colombiano.

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