Colombia

Actriz de ‘El capo’ anunció su embarazo a los 48 años: “Mi sueño es ser mamá”

La artista decidió desafiar las expectativas sociales para cumplir una de sus más profundas ilusiones, lo que resalta la fuerza de la determinación que tuvo en este punto de su vida, cuando está próxima a cumplir los 50 años

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La famosa es recordada por su paso por importantes producciones y esta etapa emocionó a sus seguidores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Paul Smith / imdb
La famosa es recordada por su paso por importantes producciones y esta etapa emocionó a sus seguidores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Paul Smith / imdb

María Lara, reconocida actriz de televisión, sorprendió a sus seguidores al anunciar que será madre por primera vez gracias a un proceso de fertilización in vitro a los 48 años. La famosa compartió detalles de este nuevo capítulo personal a través de sus redes sociales, destacando la plenitud y satisfacción que siente en la actualidad.

El proceso para que la también conferencista se convirtiera en madre incluyó una etapa de búsqueda y reflexión que se extendió por varios años. Tras no encontrar una pareja con quien realizar su sueño, optó por la fertilización in vitro con ayuda de un donante anónimo en el extranjero, asumiendo los retos emocionales y financieros que este proceso implica.

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En diálogo con La Red, la famosa reveló que decidió ser madre tras mudarse a Estados Unidos hace casi una década, en donde se enfocó en nuevos proyectos personales y profesionales, incluyendo charlas sobre superación y empoderamiento. Ante la imposibilidad de encontrar a la persona con quien formar una familia, dedicó dos años a investigar opciones antes de comenzar el tratamiento médico.

La famosa reveló tierna fotografías de su proceso - crédito María Lara / Instagram
La famosa reveló tierna fotografías de su proceso - crédito María Lara / Instagram

A finales de diciembre, una vez confirmó el resultado del embarazo, Lara reunió en secreto a su familia para comunicarles la noticia. En la entrevista, la actriz indicó que mantuvo todo el proceso en privado: además de que el tratamiento no solo requirió de una inversión considerable, sino que la llevó a aislarse en un hotel al sufrir cambios emocionales provocados por las hormonas administradas.

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“Verme en esta situación y hacerlo sola no fue fácil, fue duro, y lloré los ojos porque no era mi escena ideal”, relató la actriz en el programa de entretenimiento sobre los meses más complicados de la experiencia.

Retos de María Lara camino a la maternidad

Durante el proceso, la actriz enfrentó las consecuencias físicas y emocionales de la fertilización in vitro, debido a que la administración de hormonas le generó altibajos y el aislamiento en otro país hizo más difícil la espera. Además, tuvo que afrontar el costo económico del tratamiento, que asumió de manera independiente y en absoluto secreto, incluso para su entorno más cercano, teniendo en cuenta que quería realizar el proceso sin pensar en el qué dirán.

A pesar de las dificultades, la actriz afirma que su embarazo transcurre con tranquilidad y que la expectativa de conocer a su hijo, aproximadamente en agosto de 2026, le da esperanza. En diálogo con La Red se declaró feliz y plena en esta etapa de su vida, convencida de que tomar la decisión valió la pena.

Las imágenes demuestran lo feliz que está por convertirse en madre - crédito María Lara / Instagram
Las imágenes demuestran lo feliz que está por convertirse en madre - crédito María Lara / Instagram

Reacciones del mundo del espectáculo

El anuncio de María Lara generó muestras de apoyo tanto de familiares como de otras figuras públicas. A través de redes sociales, personalidades del entretenimiento celebraron la noticia con mensajes de afecto y felicitaciones.

Cristina Campuzano le escribió: “¡Qué emoción de noticia! felicidades querida María”. Por su parte, Carolina Cruz compartió emojis de cariño y Marilyn Patiño mostró su respaldo con un “me gusta” en la publicación.

Estos mensajes, tanto públicos como privados, resaltaron la dedicación y valentía de la actriz para alcanzar su objetivo de ser madre, sin importar la edad.

La actriz ha registrado su proceso en redes sociales - crédito María Lara / Instagram
La actriz ha registrado su proceso en redes sociales - crédito María Lara / Instagram

Al margen de prejuicios o estereotipos, María Lara reiteró que los comentarios sobre su edad o el hecho de vivir la maternidad sola no afectan su felicidad y demostró su actual plenitud al acercarse la fecha de nacimiento de su primer hijo y, aunque mantiene la esperanza de formar pareja en el futuro, defiende la decisión de priorizar su propio sueño y avanzar en este reto personal.

El trayecto que recorrió durante años, lleno de dudas y búsqueda, llevó a la actriz a elegir una alternativa poco convencional y a confiar en sí misma para cumplir el anhelo de la maternidad, convirtiéndose en un ejemplo para muchas de sus seguidoras.

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