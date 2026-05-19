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Tras la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí: este es el único cabecilla que fue cambiado de prisión

Las autoridades ejecutaron solo uno de los 17 traslados comprometidos tras la celebración, mientras la negociación de paz regional permanece suspendida

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Cárcel de Itagüí
El traslado de Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, a la cárcel de Palogordo en Girón, Santander, fue el único ejecutado por orden del Gobierno nacional - crédito Colprensa

A cuarenta días del escándalo por la parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí, el traslado masivo de cabecillas criminales prometido por el presidente Gustavo Petro no se ha materializado. Solo uno de los 17 presos implicados en la celebración fue enviado a otro centro penitenciario.

La única reubicación conocida corresponde a Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, quien fue trasladado el 9 de mayo a la Cárcel de Palogordo, en Girón.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, detalló: “Por solicitud de la Consejería Comisionada de Paz al Inpec, se trasladó desde la Cárcel y Penitenciaría La Paz, con sede en Itagüí, al establecimiento carcelario de Girón, a Paulo Andrés Torres Flórez, por su presunta participación en los hechos del pasado 8 de abril”.

El presidente Petro fue enfático ante su gabinete: “Los señores que hicieron la ‘fiestica’ salen de la cárcel y entran a otra, trasladados a Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”. A pesar de este anuncio, el resto de los traslados permanece sin ejecutarse.

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Gustavo Petro y capos de la cárcel de Itagüí
Solo uno de los diecisiete traslados prometidos a líderes criminales tras la fiesta en La Paz se ha realizado hasta la fecha - crédito Presidencia

Dudas sobre la equidad en el proceso de traslados

El anuncio de que solo alias Pocho fue trasladado generó críticas sobre el manejo del caso por parte del Ministerio de Justicia. El concejal de Medellín, Andrés Felipe Tobón, cuestionó: “Según la declaración del ministro de Justicia, ese va a ser el único traslado.

El ministerio está culpando a Pocho de ser el responsable, casi que único, de la parranda vallenata de Itagüí, como si los demás cabecillas no tuvieran nada que ver”.

La determinación sobre el centro penitenciario al que serían trasladados los 16 privados de la libertad resulta crucial, pues influye tanto en la continuidad de las condiciones de reclusión como en el acceso de los equipos negociadores y en el cumplimiento de las garantías procesales.

La definición sobre si todos permanecerán en una sola cárcel o si serán enviados de regreso a los establecimientos donde se encontraban antes de su concentración en Itagüí afecta directamente la organización de los traslados y la coordinación de las medidas de seguridad.

Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, figuran en las hipótesis sobre los posibles motivos de la fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa y Policía Nacional
Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, figuran en las hipótesis sobre los posibles motivos de la fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Colprensa y Policía Nacional

Según Caracol Radio, el grupo involucrado no es homogéneo: siete ya recuperaron su libertad y solo 16 continúan cumpliendo condena, lo que introduce diferencias legales y logísticas al planificar los movimientos. La modalidad bajo la cual los liberados participarían en futuras conversaciones, así como la decisión de dispersar o concentrar a los internos en un solo penal, son aspectos que deben resolverse antes de que el proceso avance.

Estos factores administrativos y legales representan la principal complejidad para el cumplimiento de la disposición presidencial, ya que cada decisión incide en la seguridad y en la viabilidad de los acuerdos.

Detalles de la fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí

El incidente en la cárcel La Paz sucedió el miércoles 8 de abril, cuando se celebró una fiesta vallenata no autorizada con la presencia del cantante Nelson Velásquez. Entre los participantes figuran miembros de una mesa de diálogo de Paz Urbana que involucra a estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá en conversaciones con el Gobierno nacional.

Claudia Carrasquilla presentó videos de cámaras de seguridad que evidenciarían el ingreso irregular de visitantes y vehículos durante la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí - crédito Claudia Carrasquilla/X

La fiesta fue organizada, según versiones oficiales, para celebrar el cumpleaños número 34 de alias Pocho. Sin embargo, investigaciones iniciales apuntan a que el verdadero motivo habría sido la expectativa de libertad de Sebastián Murillo Echeverry, alias Lindolfo, cabecilla de la banda Caicedo. Lindolfo había solicitado un recurso para obtener la libertad condicional tras cumplir tres quintas partes de su condena de 18 años y medio, pero el juez rechazó la petición, obligándolo a apelar mientras sigue recluido.

Tras el operativo en el penal el 11 de abril, el ministro Cuervo anunció la instalación de 36 cámaras de última tecnología con inteligencia artificial e infrarrojo para el monitoreo en tiempo real. Esta medida busca evitar que se repitan hechos similares y, según fuentes oficiales, representa una de las razones de fondo por las que no se han efectuado más traslados de cabecillas.

En respuesta a la polémica, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, negó toda participación en la fiesta: “No contraté, pagué ni me reuní con el cantante Nelson Velásquez, quien ingresó a otro patio diferente al mío, que es el tres de máxima seguridad. En la visita de mis familiares no hubo ingesta de licor porque esto pone en riesgo mi vida y mi salud”, afirmó.

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