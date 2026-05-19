Colombia

Juanes dedicó romántico video a su esposa Karen Martínez y les llovieron críticas: “La pareja que ha sabido superar cachos”

Los comentarios en la más reciente publicación del artista recordaron el polémico pasado del matrimonio, reviviendo las críticas o felicitaciones por afrontar una crisis personal que se volvió mediática

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Algunos resaltaron que la pareja se ve muy genuina y otros internautas les recordaron su pasado de infidelidades - crédito Juanes / TikTok

El cantante Juanes se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar un video en TikTok dedicado a su esposa Karen Martínez, con uno de los apartados más románticos de su canción Gotas de agua dulce. Aunque el contenido fue realizado por la pareja para unirse a uno de los retos virales para demostrar y celebrar el amor, la reacción principal que generó la publicación entre los internautas no fue de respaldo.

Y es que decenas de usuarios hicieron referencias directas al pasado de la pareja, recordando el escándalo de infidelidad protagonizado por el propio artista hace más de 15 años, lo que puso en el centro del debate la capacidad de la pareja para superar públicamente esa crisis.

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Entre las respuestas más populares se encuentran comentarios como: “La pareja que ha sabido superar cachos y demás” y “El secreto para que un matrimonio dure es perdonar los cachos”.

Estos comentarios demostraron que los internautas nunca olvidan, pese a que la pareja se ha mostrado fuerte a lo largo de los años.

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El video viral de Juanes reavivó el debate sobre su historia con Karen Martínez - crédito Marco Bello / Reuters
El video viral de Juanes reavivó el debate sobre su historia con Karen Martínez - crédito Marco Bello / Reuters

Cabe mencionar que en septiembre de 2024, Karen Martínez reveló detalles de su crisis matrimonial y el proceso de reconstrucción que tuvieron al pasar el tiempo. En una entrevista para el pódcast El mundo del sí de Paola Ovalle, la actriz cartagenera recordó de manera abierta las secuelas personales que acompañaron la separación posterior a las fotografías que circularon en 2007, en las que Juanes fue captado por un paparazzi en una situación comprometedora junto a Johana Bahamón.

Hicimos los ajustes necesarios. El perdón fue necesario, pero el amor también. Yo creo que, si hay amor y respeto mutuo, todo el resto se puede”, dijo la famosa sobre la capacidad para reconstituir el vínculo, lo que no solo significó una reconciliación sentimental, sino el inicio de un proceso de sanación y autodescubrimiento individual.

Del mismo modo, Karen Martínez aseguró que tuvo que trabajar en su proceso personal para poder crecer de nuevo en pareja: “Cuando uno se separa, llega el momento en que se para a preguntarse: ‘¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué he hecho todo este tiempo? ¿Me olvidé de mí?’”.

La pareja, que lleva más de 20 años de relación y hoy conforma una familia junto a sus hijos Luna, Paloma y Dante, mostrándose muy fuerte en sus redes sociales, aunque sus seguidores no les dejan olvidar que atravesaron una crisis mediática en 2007, cuando la presunta infidelidad de Juanes dominó la conversación pública, desplazando momentáneamente las trayectorias profesionales tanto del músico como de la actriz.

Así, los dos quedaron expuestos a un escrutinio social que aún persiste, como lo demuestra la gran cantidad de comentarios que recibieron en las plataformas digitales.

Los internautas recordaron una de las épocas más complejas de la pareja - crédito Marco Bello/ Reuters
Los internautas recordaron una de las épocas más complejas de la pareja - crédito Marco Bello/ Reuters

Martínez, reconocida por su trabajo en la serie El cartel de los sapos y Mujeres asesinas, reflexionó acerca del impacto que tuvo el crecimiento acelerado de las carreras de ambos sobre la vida en común: “Mi carrera y la de Juan empezaron a crecer demasiado rápido, y en un punto de la vida de pronto nos desencontramos. Ahí entendí que uno nunca puede dejar de ser quien uno es”.

Del mismo modo, relató que, tras la ruptura, tuvo que iniciar un proceso de sanación por su cuenta antes de dar paso a la reconciliación.

La famosa habló de cómo superó una de las etapas más complejas en su matrimonio - crédito Marco Bello/Reuters
La famosa habló de cómo superó una de las etapas más complejas en su matrimonio - crédito Marco Bello/Reuters

El caso de Juanes y Karen Martínez se convirtió en tendencia nuevamente y los usuarios de TikTok dejaron comentarios en el video de la cuenta oficial del artista que lo confirman, entre ellos se encuentran: “Perdonando cachos cualquiera dura 80 años jajajajaja eso no quita que sea una linda pareja” y otros que aprovecharon para defenderlos: “Porque siempre tienen que recordar lo que ellos ya olvidaron, el amor es así, perdona, se renueva, se restaura, crece y se transforma”.

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