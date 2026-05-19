Los porteros fueron los primeros en unirse a la concentración de la selección Colombia en Medellín

David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero son los actuales porteros de la selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo - crédito FCF selección Colombia

En Medellín arrancó formalmente la concentración de jugadores preconvocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 Estados Unidos, México y Canadá. Los primeros en unirse fueron los porteros que pelean por el puesto como titular en la Tricolor: Camilo Vargas y Álvaro Montero.

Vargas ha sido el primer guardameta en el proceso de Néstor Lorenzo y fue el que más titularidades acumuló durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima Copa del Mundo (14). Con su equipo en el primer semestre del 2026 disputó 18 partidos, todos por la Liga MX en donde Atlas avanzó hasta los cuartos de final.

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El portero Álvaro Montero arrancaría como títular con la selección Colombia contra Francia en Maryland - crédito FCF

En el caso de Montero, el guardameta luego de un segundo semestre del 2025 con pocos minutos, para el 2026 fue el portero titular de Vélez Sarsfield en la Liga Argentina. Entre 2023 y 2026 con la selección Colombia jugó 8 partidos y fue el guardameta titular en el partido en donde la Tricolor perdió 3-1 contra Francia en la última fecha FIFA de marzo.

Los jugadores se desplazaron desde el hotel Intercontinental de la capital antioqueña hasta la sede deportiva de Atlético Nacional en el municipio de Guarne, acompañados por miembros del cuerpo técnico y el preparador de arqueros, Alejandro Otamendi. La Federación Colombiana de Fútbol no ha compartido detalles de la jornada.

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El próximo en unirse a los entrenamientos sería el capitán de la selección, James Rodríguez. El volante terminó de manera anticipada su vínculo con Minnesota United para presentarse en Colombia y cumplir con un plan de preparación física, con miras a llegar con buen ritmo competitivo a la Copa del Mundo.

Jhon Jader Durán estuvo presente en el partido entre Envigado y Deportes Quindío - crédito Win Sports/FCF

Otro de los preconvocados que ya está en Antioquia es Jhon Jader Durán, que acompañó al equipo que lo formó, Envigado, en el partido del Torneo BetPlay en donde derrotaron 1-0 a Quindio y clasificaron a la final del primer semestre del campeonato de ascenso. La delegación se podría completar con los jugadores de Argentina que ya terminaron competencia: Sebastián Villa de Independiente Rivadavia; Edwuin Cetré de Estudiantes de la Plata; Santiago Arias, figura en la temporada de Independiente de Avellaneda y Jhojan Romaña de San Lorenzo.

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Estos son los 55 jugadores preconvocados por la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Aldair Quintana - Independiente del Valle (ECU).

Álvaro Angulo - Pumas Unam (MEX).

Álvaro Montero - Vélez Sarsfield (ARG).

Andrés Mosquera - Independiente Santa Fe (COL).

Andrés Román - Atlético Nacional (COL).

Camilo Vargas - Atlas F.c. (MEX).

Carlos Gómez - Vasco Da Gama (BRA).

Carlos Cuesta - Vasco Da Gama (BRA).

Cristian Borja - Club América (MEX).

Daniel Muñoz - Crystal Palace F.c. (ENG).

David Ospina - Atlético Nacional (COL).

Dávinson Sánchez - Galatasaray Sk (TUR).

Deiver Machado - F.C Nantes (FRA).

Édier Ocampo - Vancouver Whitecaps F.c. (CAN).

Edwin Cetré - Estudiantes De La Plata (ARG).

Gustavo Puerta - Racing Santander (ESP).

James Rodríguez - Minnesota United F.c. (USA).

Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG).

Jefferson Lerma - Crystal Palace F.c. (ENG).

Jhojan Romaña - San Lorenzo (ARG).

Jhon Arias - Palmeiras (BRA).

Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS).

Jhon Solís - Birmingham City F.c. (ENG).

Jhon Jáder Durán - Zenit St. Petersburg (RUS).

Jhon Lucumí - Bologna F.c. (ITA).

Johan Mojica - Mallorca (ESP).

Johan Rojas - Vasco Da Gama (BRA).

Johan Carbonero - S.C. Internacional (BRA).

John Steven Mendoza - Athletico Paranaense (BRA).

Jordan Barrera - Botafogo Sport Club (BRA).

Jorge Carrascal - Flamengo (BRA).

Juan Camilo Hernández - Real Betis (ESP).

Juan Camilo Portilla - Athletico Paranaense (BRA).

Juan David Cabal - Juventus (ITA).

Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG).

Juan Guillermo Cuadrado - Pisa 1909 (ITA).

Juan Manuel Rengifo - Atlético Nacional (COL).

Junior Hernández - Deportes Tolima (COL).

Kevin Castaño - River Plate (ARG).

Kevin Viveros - Athletico Paranaense (BRA).

Kevin Mier - Cruz Azul (MEX).

Luis Díaz - Bayern München (GER).

Luis Suárez - Sporting C.p. (POR).

Neyser Villarreal - Cruzeiro E.c. (BRA).

Nelson Deossa - Real Betis (ESP).

Rafael Santos Borré - S.C Internacional (BRA).

Richard Ríos - Benfica (POR).

Santiago Arias - Independiente (ARG).

Sebastián Gómez - Coritiba F.c. (BRA).

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia (ARG).

Willer Ditta - Cruz Azul (MEX).

Wilmar Barrios - Zenit St. Petersburg (RUS).

Yáser Asprilla - Galatasaray Sk (TUR).

Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA).

Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers (ENG).