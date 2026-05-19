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Con Cristiano Ronaldo a la cabeza, Portugal, rival de Colombia, anunció una lista de 27 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección europea, favorita a la Copa del Mundo, enfrentará a Colombia en Miami el 27 de junio en la tercera fecha de la fase de grupos

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Cristiano Ronaldo disputará el Mundial 2026 con 41 años. - Crédito: EFE
Cristiano Ronaldo disputará su sexta Copa Mundial de la FIFA en 2026 con 41 años. - Crédito: EFE

Roberto Martínez confirmó la lista de 27 futbolistas que representarán a Portugal en el Mundial de 2026, programado en Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio. La selección iniciará su camino en el Grupo K, que comparte con la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

La convocatoria presentada incorpora a Cristiano Ronaldo (Al Nassr), que jugará su sexta y probablemente la última Copa Mundial de la FIFA, y destaca a figuras como Diogo Costa, Rúben Días, Bruno Fernandes y João Félix. De acuerdo con los requisitos de FIFA, la selección nacional deberá concentrarse en su base de entrenamiento en Palm Beach, Florida, con un mínimo de cinco días previos al debut en el certamen.

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La FIFA permite la inscripción únicamente de 26 jugadores, con una ventana de cambios de última hora por lesión 24 horas antes del primer partido de la fase de grupos. Al ser una lista de 27 jugadores, uno de ellos se quedaría por fuera del certamen, el apuntado sería el portero Ricardo Velho, pero acompañará a la delegación durante su participación en la Copa del Mundo.

Roberto Martínez podría dirigir la Copa Mundial de la FIFA con Portugal y terminar su contrato - crédito REUTERS/Pedro Nunes
Roberto Martínez podría dirigir la Copa Mundial de la FIFA con Portugal y terminar su contrato - crédito REUTERS/Pedro Nunes

“Primero, déjenme decir que no hemos dejado a nadie fuera. Hay 27 jugadores en la lista, y por eso tenemos el grupo que tenemos. La complejidad del torneo es muy importante, las exigencias de la temperatura, la zona horaria, todo lo que ya experimentamos en marzo. Hay posiciones donde necesitamos más de dos jugadores por posición. Y necesitamos cinco laterales. La versatilidad de jugadores como Dalot, Cancelo, Matheus Nunes, que también puede jugar como mediocampista, es importante. Y en el interior, João Félix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Trincão juegan entre líneas (...) . Hablé con Ricardo Velho y él sabe que es el cuarto portero. Las reglas establecen que solo podemos reemplazar al portero si hay una lesión durante el torneo”, declaró Roberto Martínez en la rueda de prensa en donde anunció la lista.

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La selección de Portugal, como parte de la preparación para el Mundial de 2026, se enfrentará a la selección de Chile el 6 de junio a las 6:45 p. m (hora local) en el Estadio Nacional de Oeiras, y a la selección de Nigeria el 10 de junio a las 8:45 p. m. (hora local) en el Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria. La llegada a Estados Unidos está prevista para el 12 de junio, cinco días antes del debut ante la selección de la República Democrática del Congo.

Estos serán los tres partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La ciudad de Leiria ha sufrido inundaciones por las inclemencias del climas - crédito Federación Portuguesa de Fútbol
La selección de Portugal eligió Florida como su base de entrenamientos en la Copa Mundial de la FIFA - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Esta es la lista de jugadores convocados por Portugal a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal
Convocados a la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Selección de Portugal

Porteros : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);

Defensores - Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rubén Días (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);

Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

Delanteros : João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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