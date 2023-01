Egan Bernal está listo para volver a competir al máximo nivel tras su accidente, “quiero inspirar y ayudar a la gente”

Egan Bernal, corredor del Ineos Grenadiers. Competirá en la Vuelta a San Juan. Instagra, de Egan Bernal

El año 2022 para Egan Bernal estuvo marcado por el accidente en la pretemporada que por poco le cuesta la vida. Tras varias cirugías y terapias, el ciclista tuvo una buena recuperación y sobre el final del año pudo volver a las competencias oficiales. Ahora en esta campaña el corredor espera dejar todo lo sucedido atrás y se trazó un solo objetivo, volver a competir al más alto nivel y al ritmo de los mejores corredores del pelotón mundial.

La Vuelta a San Juan será la primera carrera oficial de la temporada para el colombiano en 2023. Una competición de siete etapas (cinco llanas y dos de montaña) y en la que se enfrentará a varios corredores experimentados como lo son Remco Evenepoel, Sergio Higuita o Miguel Ángel López. El recorrido comenzará el domingo 22 de enero con un trayecto de 147.8 kilómetros en la ciudad de San Juan.

Egan Bernal no ha ocultado su emoción de volver a competir en la carrera argentina y en declaraciones para EFE afirmó que físicamente se encuentra en un gran estado y que ya está completamente recuperado de las lesiones que le dejó el accidente sufrido en el mes de enero de 2022. “Me he recuperado bien, me siento con buenas sensaciones después de la caída de 2022. Me he entrenado normal en los últimos meses, estoy positivo y me siento confiado, con buenos números entrenando, aunque luego la competición es otra cosa”.

El ciclista bogotano es uno de los grandes referentes a nivel mundial, a sus 26 años ya se consolidó como campeón de dos de las tres carreras más importantes del ciclismo de ruta como lo son el Tour de Francia (2019) y el Giro de Italia (2021). Aunque en 2022 no pudo competir y el único objetivo era recuperarse de las lesiones, sin embargo, destacó algunos puntos positivos de lo sucedido.

El corredor colombiano se prepara para la temporada 2023 y su primera competencia será la Vuelta a San Juan. Foto: @eganbernal

“He aprendido mucho. Ha sido uno de los mejores años de mi vida. Aprendí a tener paciencia, a saber que la familia es lo más importante. Somos seres humanos y a cualquiera le puede pasar cualquier cosa... me pasó a mí, no lo veía, pero pasó. Mi madre tuvo cáncer, nadie está libre de momentos difíciles y pueden llegar”, afirmó el líder del Team INEOS.

Y agregó, “uno se plantea si podrá seguir montando en bici, si podrá seguir al mismo nivel... Te lo planteas, pero yo nací para ser ciclista y no concibo mi vida sin la bicicleta. Lo que quiero es inspirar y ayudar a la gente que está en una clínica pasando situaciones complicadas. Y yo quiero volver al mejor nivel”.

Egan Bernal ha reiterado en varias ocasiones que su gran objetivo de la temporada es la Grande Boucle, carrera que conquistó hace unos años y que espera nuevamente disputar. “El Tour (de Francia) es la carrera más importante y estoy ansioso por volver. Tengo buenos recuerdos, me gusta la carrera y quiero regresar, pero hay que demostrar que estoy listo para ir al Tour”.

Por último, resaltó la importancia que tenía empezar la temporada en la Vuelta a San Juan y afirmó que su intención era comenzar la temporada “lo más pronto posible”. El ciclista calificó la competición argentina como una “Buena carrera”, además de que tiene, “ganas de competir y empezar bien, el calor de San Juan me vendrá bien. El objetivo es coger ritmo para las siguientes pruebas. Será una carrera muy física, y aunque no hay mucha montaña, las etapas serán complicadas. La gente se va a divertir”.

