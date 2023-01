Egan Bernal confirma su participación en el Tour de Francia y la Vuelta a España

El ciclista colombiano tiene definido su calendario. El gran objetivo será el Tour de Francia. @eganbernal - Instagram

Egan Bernal ya está listo para el primer reto de la temporada, la Vuelta a San Juan. El corredor colombiano está recuperado y en óptimas condiciones para competir al más alto nivel, espera, que a diferencia del 2022 cuando tuvo el accidente que lo alejó de la carretera por varios meses, pueda volver a ser protagonista de las carreras más importantes del ciclismo mundial, como es el caso del Tour de Francia, su gran objetivo.

El líder del INEOS Grenadiers, manifestó en reiteradas ocasiones su felicidad por volver a competir al máximo nivel, pese a que a final del 2022 estuvo presente en algunas carreras de una semana. Sin embargo, en 2023 se trazó el gran objetivo de ir por el Tour de Francia nuevamente, una carrera que conquistó en 2019 y que lo convirtió en el único ciclista latinoamericano de toda la historia en ganarlo

En una charla con AS Colombia y ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Egan Bernal habló sobre su calendario para la temporada 2023, en donde confirmó que no solo estaría presente en el Tour de Francia, sino que probablemente también competiría en La Vuelta a España, siempre y cuando se sienta con las condiciones físicas necesarias para hacerlo. Cabe resaltar que este es el único título de las tres grandes que aún no ha ganado y en su única participación, en 2021, culminó en el sexto puesto de la general.

La primera competición de Egan Bernal en la temporada 2023 será en la Vuelta a San Juan, en Argentina (22 al 29 de enero), donde se enfrentaría a varios de sus compatriotas como Sergio Higuita y Miguel Ángel López, luego estará presente en los juegos nacionales en Colombia (2 al 5 de febrero), ya que su intención es competir en el país en este año, luego correrá en la Vuelta a Andalucía (15 al 19 de febrero), París-Niza (5 al 12 de marzo), Vuelta al País Vasco (3 al 8 de abril), Tour de Francia (1 al 23 de julio) y posiblemente la Vuelta a España (26 agosto al 17 de septiembre).

“Ya definido. Voy a San Juan, en Colombia voy a hacer Nacionales, se cruzaban un poco, pero presioné al equipo porque quiero correr en Colombia y es la única carrera que haré este año en el país para estar cerca de mi familia y de la gente. Luego voy a Andalucía, luego París - Niza, País Vasco, que son duras, pero son muy buenas en el nivel internacional y sería bueno hacerlas bien. Y después, el Tour de Francia que es el objetivo número uno del año y depende como salga del Tour hacer la Vuelta a España”, aseguró el corredor.

El corredor colombiano se prepara para la temporada 2023 y su primera competencia será la Vuelta a San Juan. Foto: @eganbernal

Egan Bernal ya está en Argentina

Comienza la temporada 2023 y Egan Bernal ya está listo para los siguientes retos en el ciclismo mundial. Su primer gran desafío es la Vuelta a San Juan, carrera en la que ganó el título de mejor joven en 2017. Ahora estará comandando al INEOS Grenadiers en este importante reto de siete etapas, cinco llanas y dos de alta montaña y en donde se enfrentará a algunos hombres importantes como el belga Remco Evenepoel.

Tras varios meses de entrenamiento y exigiendo su cuerpo al máximo nivel con los llamados ‘Apocalipsis’, el corredor colombiano finalmente dio por terminada la pretemporada en suelo colombiano y el 16 de enero publicó un video en las redes sociales en el que ve viajando rumbo a territorio argentino. De acuerdo con el portal ProCycling Stats, el pedalista tendrá en su equipo a Filippo Ganna, Daniel Felipe Martínez, Jonathan Narváez, Brandon Rivera y Elia Viviani.

