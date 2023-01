Kali Uchis se rodea de flores en el video de su canción “I Wish You Roses”

Kali Uchis publicó su primer tema de 2023 "I Wish You Roses" acompañado de un video dirigido por Cho Gi-Seok (@kaliuchis/Instagram)

El 19 de enero de 2023, Kali Uchis estrenó en las plataformas digitales su primera canción de 2023, “I Wish You Roses”. La cantante, recientemente nominada en los iHeartRadio Music Awards, presenta en esta ocasión un tema donde el sintetizador es el instrumento dominante. Apostando por el minimalismo y un aura relajante, la norteamericana de ascendencia colombiana elige cantar en inglés a una ruptura sentimental, pero desde un enfoque distinto al que han protagonizado Shakira y Miley Cyrus en los primeros días del año.

En una entrevista con el periodista Zane Lowe en su podcast transmitido en Apple Music 1, la colombo-estadounidense reveló que el tema, de hecho, se inspiró en los sentimientos que produce una separación amistosa:

“Una de mis grandes inspiraciones era una canción que solía escuchar de pequeña, ‘I Wish You Love’ de Joe Bataan, y desde entonces siempre he pensado que era algo precioso porque escuchamos demasiadas canciones sobre eso, el rencor o el deseo de venganza o el deseo de que las cosas hubieran funcionado”

El videoclip que acompaña la canción, y que a pocas horas de su publicación supera las 150 mil reproducciones, corrió a cargo del realizador surcoreano Cho Gi-Seok. En él, aparecen una gran cantidad de imágenes florales que refuerzan el estribillo de la canción donde Kali Uchis canta en inglés “Te deseo rosas, mientras las puedas oler”. Este trabajo con las flores es habitual para Gi-Seok, quien ha realizado exposiciones alrededor del mundo enfocadas en esta temática.

Dos nuevos álbumes en camino

Tras el lanzamiento de la canción “NO HAY LEY” en septiembre del 2022, “I Wish You Roses” es el segundo sencillo publicado por Kali Uchis desde la publicación de su aclamado LP “Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)”, publicado en el 2020.

En abril de 2022, la cantante confirmó que había terminado de trabajar en dos discos de manera simultánea: uno de ellos sería completamente en inglés mientras que el otro sería completamente en español.

En ese orden de ideas, lo más lógico sería que “NO HAY LEY”, notablemente inspirada en la música house, forme parte del álbum en español, mientras “I Wish You Roses” lo haga en el álbum en inglés, sin embargo, no hay confirmación oficial al respecto por parte de la artista.

Lo que sí parece evidente es que hay una interrelación entre ambas producciones, pues no sigue la habitual promoción de lanzar los sencillos de un álbum seguido de la producción completa, sino que estaría alternando entre ambos.

Se espera que la intérprete de “Telepatía” presente temas de ambos discos, así como de sus antecesores en los festivales del mes de marzo, que incluyen participaciones en Lollapalooza, el Festival Estéreo Picnic en Bogotá y el Festival de Coachella durante dos fines de semana en el desierto californiano.

Durante 2022, la cantante realizó algunas colaboraciones puntuales entre las que se incluyen “Another Day In America” con Ozuna, o “Desafinado” para la banda sonora de “Minions: el origen de Gru”, y hasta se atrevió a reversionar una de sus primeras canciones: “Melting”, originalmente incluida en su EP “Por Vida”' con un arreglo musical más suave que el grabado en la primera versión. De igual manera, hizo acto de presencia en la gala de los premios Billboard donde se llevó el premio a Mejor Artista Latina Femenina.

