Yina Calderón se emborrachó y entre lágrimas reveló por qué terminó su relación

Yina Calderón volvió a tomar y confesó que terminó con su novio: "tenía un príncipe". @oficialdjyinacalderon/Instagram

La vida sentimental de Yina Calderón siempre se ha visto entre enredos, polémicas y tragos de más, cuando una de estas se ve afectada por su comportamiento. Y aunque la más reciente había preferido mantenerla en secreto, lo cierto es que apareció a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en horas de la madrugada, pasada de tragos y hecha un mar de lágrimas.

Carmen Villalobos ya conoció a sus nuevos suegros La actriz apareció en sus redes sociales, luego de que se confirmó su romance con Frederik Oldenburg VER NOTA

“Yo odio mostrar mi relación, a mí no me interesa hacer de mi noviazgo un reality de televisión (…) ustedes no saben cómo se llama, a qué se dedica, cuántos años tiene, no saben absolutamente porque yo no permito que mi vida personal se afecte por las redes sociales, que suba una foto solo quiere decir que acabé el año con él”, fue lo que respondió en su momento, cuando sus seguidores le preguntaron por qué no mostraba a su novio.

Mientras de fondo se escuchaba que estaba disfrutando de una ronda de música de despecho, la DJ reveló el motivo de lo que llevó a que su relación se terminara. Pero qué fue lo que pasó, si la empresaria se vio bastante emocionada, horas antes cuando confesó que se iría del país con sus hermanas Claudia y Leonela, a quienes se le vio bastante conmovidas de recibir este regalo de parte de la ex Protagonista de Novela.

Yina Calderón publicó foto con su novio en redes, aunque quería mantener la relación en privado. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

A pesar de se vende como mujer trabajadora, guerrera y enfocada en salir con sus proyectos adelante como son su empresa de fajas, el spa de cerveza y su carrera como DJ, uno de los principales problemas que ha presentado Yina Calderón a lo largo de su vida pública son los excesos que ha cometido con el licor y las cirugías plásticas.

Yina Calderón se va del país y pone en venta su tienda Es la segunda vez que la empresaria hace referencia a abandonar Colombia, por lo que sus seguidores no están seguros que en esta ocasión cumpla su promesa VER NOTA

Según reveló Calderón, la relación llegó a su final por culpa suya y señaló que quien se ve a su lado acompañándola mientras enfrenta una de sus peores tusas, que no hiciera la transmisión en vivo para exponer nuevamente su vida privada.

“Él era un man rebien (sic)… Yo tenía el novio de novios, no lo perdí por nada malo, sino que me tocó decidir entre él y ustedes, mi carrera o él, y yo los escogí a ustedes… Yo tenía un príncipe azul al lado”, mencionó entre lágrimas la empresaria.

Yina Calderón se hará otro procedimiento en los glúteos para ocultar su cicatriz La Dj de guaracha mostró orgullosa a sus seguidores la apariencia actual de su cola, luego de las múltiples cirugías por las que ha pasado VER NOTA

Sin embargo, la empresaria no entregó más detalles respecto, pero en su rostro se notaba que la tristeza por lo que decidió escudarse en el licor y acompañada de uno de sus mejores amigos decidió beber para tratar de soportar el dolor por el que estaba atravesando. Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer, por lo que algunos afirman que se trataría de una estrategia de marketing para promocionar su nueva canción.

“Tal vez no valió la pena enamorarme, tal vez no debí entregarte mi corazón”, menciona uno de los fragmentos de la canción que compartió hace algunos días en el que aparecía sosteniendo una botella de cerveza en su mano.

La empresaria reveló los motivos que la llevaron a tomar la decisión

Se someterá a una nueva intervención en su cola

Hace algunos días, la empresaria confesó a sus seguidores que se realizaría un nuevo procedimiento en sus glúteos para eliminar la cicatriz que le dejo la extracción de biopolímeros y por la que ha debido realizarse varias intervenciones quirúrgicas para poder recuperar la forma de sus glúteos.

Así mostró Yina Calderón la cicatriz que tiene en sus glúteos tras la cirugía para retirar los biopolímeros (@oficialdjyinacalderon / Instagram)

“Mañana me tatúo mi cicatriz y tengo un hp susto ¿será que duele?”, escribió la exprotagonista de novela en una publicación que hizo para su millón de seguidores y en la que claramente se ve el procedimiento que tuvo que hacerse para retirar los biopolímeros y reconstruir sus glúteos.

Seguir leyendo: