Nairo Quintana está en problemas: Corratec no tiene planes de ficharlo

El ciclista colombiano se sigue entrenando en las carreteras colombianas. @NairoQuinCo - Twitter

El tiempo se le acaba a Nairo Quintana que busca con urgencia un equipo para competir en Europa, el pedalista colombiano de 32 años corrió en la temporada de 2022 con la escuadra francesa Arkéa–Samsic, no obstante, su contrato se vio interrumpido por el uso de tramadol en la edición anterior del Tour de Francia.

En las últimas horas, se conoció un posible interés de Team Corratec por Nairo Quintana, sin embargo, el director deportivo, Serge Parsani, descartó el fichaje del colombiano durante una entrevista el periodista Héctor Urrego. “No es posible para nosotros contar con él, solo un milagro podría permitirlo”.

El director deportivo del Corratec, descartó la contratación Quintana. @mundociclistico/Twitter

Así mismo, Parsani aseguró que no tienen la capacidad económica para asumir la ficha del Condor: “En realidad una tratativa no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte de su representante, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos”.

“Es muy difícil porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad. Al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC (Movimiento por un Ciclismo Creible) que es una estructura que lucha contra estos problemas de medicamentos como el Tramadol.”.

Nuevamente, la cabeza del Corratec, hizo hincapié en la situación de Nairo que es un obstáculo para contar con sus servicios: “También ASO nos ha pedido inscribirnos en esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesitaría que la UCI le diese una mano permitiéndole llegar a una escuadra World Tour pues nosotros estamos todos en el MPCC…”.

De esta manera, el suspenso continúa sobre el futuro de Nairo Quintana dada la dificultad para encontrar un equipo en el Viejo Continente, que es el objetivo del ciclista colombiano pese a tener ofertas en el país para correr con el Team Medellin y Colombia Tierra de Atletas.

¿Veto a Quintana por parte del Tour?

Johan Bruyneel habló Mario Sabato y el expedalista colombiano Víctor Hugo Peña en el podcast ‘La Movida’ y reveló una importante información con respecto a la situación de Nairo Quintana y afirmó que la organización ASO (Amaury Sport Organisation) podría estar presionando a algunos equipos para que no firmen al oriundo de Cómbita, Boyacá.

“Tengo de primera mano que la organización del Tour, ASO, ha presionado a equipos interesados en Nairo Quintana para que no lo contraten. Esos equipos necesitan una invitación para correr la competencia y la decisión es obvia (…) si contratan a Quintana, no vienen al Tour”, afirmó el belga.

“Está claro que el caso del tramadol, aunque no recibió una suspensión sí le valió una sanción como la descalificación del Tour. Y en el ciclismo todos sabemos que manda el Tour, que todos deben besarle los pies a ASO, necesites o no invitación para correr”.

De momento, estos los equipos que aún tienen cupos disponibles en los que podría recalar Nairo Quintana: AG2R Citröen, Team - Bahrain Victorious, FDJ, Intermarché Wanty, Jumbo-Visma, Quick Step, Trek Segafredo y Astana Qazaqstan que estuvo cerca de sellar la contratación del boyacense de 32 años, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

