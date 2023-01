Filarmónica Joven de Colombia tendrá tres presentaciones en el país, dos de ellas gratuitas

Integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia.

La Filarmónica Joven de Colombia tendrá sus primeros conciertos de 2023 entre el 27 y el 30 de enero en tres ciudades del país. A sus presentaciones se incorporará el Quatuor Debussy, desde Francia. Además, están llevando a cabo un proyecto para impulsar la empleabilidad de jóvenes músicos del país.

Esta será la agenda de Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza El presidente de Colombia participará en eventos sobre el cambio climático y la situación económica en América Latina, y también se reunirá con directivos de compañías como Coca Cola, Enel y Microsoft para analizar los planes de inversión que tienen para el país VER NOTA

Este proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda incorpora a más de 700 músicos de aproximadamente 70 municipios de Colombia, que han tenido acceso a formación de música de cámara y han podido explorar diferentes campos de aplicación de la carrera de música, como el emprendimiento, la gestión cultural, la pedagogía musical o la innovación social.

Los jóvenes que han sido parte de la orquesta han tenido formación en importantes organizaciones en el país como la Fundación Nacional Batuta, Iberacademy, la Red de Escuelas de Música de Medellín, la Red de Escuelas de Música de Pasto, entre otras, así como academias locales y facultades de música del país.

Peajes en Colombia: algunas concesiones subieron las tarifas y les tocó volver a bajarlas 75 concesiones alcanzaron a actualizar sus tarifas, por lo que algunos conductores se quejaron y cuestionaron al Gobierno por “incumplir su promesa” VER NOTA

En el ámbito internacional, la Filarmónica Joven de Colombia ha construido grandes alianzas estratégicas con organizaciones como la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles, The Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Mahler Chamber Orchestra, Bard College y su programa The Orchestra Now, entre otras, bajo la misma visión de construir nuevos perfiles para los retos que enfrenta el sector artístico y cultural de hoy.

“Estamos convencidos que la interpretación de la música de cámara permite un trabajo detallado de ensamble que favorece la práctica orquestal, que reta al músico individualmente a desarrollar grandes capacidades de liderazgo, fortaleciendo así su crecimiento personal y profesional, uno de nuestros principales ejes de acción: el desarrollo integral de talento”, dijo Juan Andrés Rojas, director ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

La conmovedora historia de un hombre que trabaja en las calles de Bogotá y recibió un regalo de un tiktoker En medio del video, el hombre no aguantó las ganas de llorar al contar que fue abandonado por su familia tras sufrir un accidente y agradeció al creador de contenido por el obsequio que recibió VER NOTA

De la Filarmónica Joven de Colombia surgió una camerata de cuerdas, que tiene como propósito llegar a ciudades y municipios donde una orquesta no se presenta con regularidad. Esta camerata será guiada por el Quatuor Debussy y buscará el fortalecimiento del proceso formativo y musical de sus integrantes.

En esta primera gira, los colombianos y el cuarteto francés interpretarán un repertorio del siglo XX y la obra Divertimento para Cuerdas, del compositor colombiano, Pedro Sarmiento. Esta selección está alineada con el propósito de continuar resaltando el talento de los artistas nacionales.

“Tenemos la firme convicción de empoderar a los jóvenes artistas como músicos integrales, con oportunidades de crecimiento laboral y con la capacidad de inspirar a nuevas generaciones, convirtiéndose en agentes de cambio comprometidos con el desarrollo del país”, aseguró Fernando Cortés McAllister, director de la Fundación Bolívar Davivienda.

La gira

La primera gira empezará el viernes 27 de enero a las siete de la noche, en el Teatro Universidad del Atlántico, de Barranquilla. La entrada es libre y sin inscripción hasta completar aforo. El segundo concierto será en Santa Marta, en el Teatro Camjamag, el sábado 28 de enero a las 7:30 de la noche. La entrada también es libre.

El tercer y último concierto será en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo, de Bogotá, el lunes 30 de enero a las ocho de la noche. Las entradas se pueden adquirir en TuBoleta a partir de los 20 mil pesos.

En paralelo a la gira, se llevarán a cabo dos foros que integrarán actores de los semilleros locales, universidades y sector educativo para generar todo el esquema de estrategia de acompañamiento a las regiones para el tema de empleabilidad de los jóvenes músicos.

Seguir leyendo: