Colombia

Muerte de Germán Vargas Lleras | Luz María Zapata le dedicó un emotivo mensaje con una canción de Luis Miguel: “Descansa en paz”

La exesposa del dirigente político, exdirectora de Asocapitales y que hasta inicios de mayo era la fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, recordó los más de 25 años de relación con el exvicepresidente bogotano

Guardar
Google icon
Zapata y Vargas Lleras tuvieron una relación de más de 25 años - créditos @luzmazapata_/IG | @pcambioradical/IG
Zapata y Vargas Lleras tuvieron una relación de más de 25 años - créditos @luzmazapata_/IG | @pcambioradical/IG

El anuncio del fallecimiento del exvicepresidente colombiano y dirigente político colombiano Germán Vargas la noche del viernes 8 de mayo de 2026, que venía luchando contra el cáncer, ha provocado que miles de usuarios en redes sociales le dejaran mensajes de condolencia en su cuenta de Instagram y en el perfil del partido Cambio Radical, del cual era su líder natural.

Una de las mujeres que marcó la vida del político bogotano que pasó por el Concejo, el Congreso y dos ministerios (Interior y Vivienda), antes de ser el segundo al mando durante el periodo 2014-2017 de Juan Manuel Santos, fue su exesposa Luz María Zapata.

PUBLICIDAD

La exdirectora de Asocapitales y otrora fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo (que anunció el 6 de mayo que se baja de la carrera por la Presidencial en la antesala de la primera vuelta de elecciones) no fue ajena al momento y compartió dos imágenes con las que recordó el día en que contrajeron nupcias, el 13 de agosto de 2010 en Coral Glabes, Florida.

Zapata difundió las imágenes y la canción en homenaje a la memoria de Vargas Lleras la noche del 8 de mayo de 2026, día en que se anunció su fallecimiento - crédito @luzmazapata_/IG
Zapata difundió las imágenes y la canción en homenaje a la memoria de Vargas Lleras la noche del 8 de mayo de 2026, día en que se anunció su fallecimiento - crédito @luzmazapata_/IG

A pesar de que se divorciaron en 2024, los más de 25 años de relación dejaron una admiración eterna del uno por el otro, y así lo evidenció Zapata con la canción que eligió para acompañar las fotografías con la leyenda “Descansa en paz”: Como yo te ame, del artista mexicano Luis Miguel.

PUBLICIDAD

A lo largo de la letra del éxito musical se refleja lo que Vargas Lleras representó para la politóloga, y en su publicación decenas de usuarios, periodistas, personalidades de la política nacional y dirigentes de varios partidos políticos le han dejado palabras de aliento en medio de este difícil episodio.

Zapata fue una de las primeras en referirse luego de que el 11 de marzo de 2026 el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió la alerta sobre el estado de salud del político bogotano.

Luz María Zapata compartió dos imágenes del registro fotográfico del día que contrajo nupcias con Germán Vargas Lleras - crédito @luzmazapata_/IG
Luz María Zapata compartió dos imágenes del registro fotográfico del día que contrajo nupcias con Germán Vargas Lleras - crédito @luzmazapata_/IG

“Mis mayores deseos por la salud del dr Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió en esa ocasión Uribe Vélez desde su cuenta de X.

Dos días después, y en una entrevista que concedió a Caracol Radio - W, Zapata dijo: “Sé lo mismo que sabe todo el mundo. Yo lo único que digo es que él siempre ha estado en mis oraciones, fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida y solo deseo que, como ese gran batallador que es, también pueda salir de esta batalla que está librando”.

Pese a que Vargas Lleras y Zapata no tuvieron hijos, el exvicepresidente fue padre de Clemencia Vargas, su única hija y que nació como fruto de su primer matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra.

La única hija de Germán Vargas Lleras dio a luz a su nieto Agustín Mejía Vargas en marzo de 2025 - crédito - crédito @titis25/IG
La única hija de Germán Vargas Lleras, Clemencia Vargas, dio a luz a su nieto Agustín Mejía Vargas en marzo de 2025 - crédito - crédito @titis25/IG

Clemencia ya tuvo a su primer hijo, y en mayo de 2025 se conocieron las primeras imágenes del nieto de Germán Vargas Lleras a través del perfil de Instagram de la mamá: Agustín Mejía Vargas.

Esta es la letra completa de Como yo te amé, de Luis Miguel:

Como yo te amé

Jamás te lo podrás imaginar

Pues fue una hermosa forma de sentir

De vivir, de morir

Y a tu sombra seguir

Así, yo te amé

Como yo te amé

Ni en sueños lo podrás imaginar

Pues todo el tiempo te pertenecí

Ilusión no sentí

Que no fuera por ti

Así es como te amé

Como yo te amé

Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir

Es verbo que jamás podré volver a repetir

Comprendo que fue una exageración

Lo que yo te amé

Como yo te amé

No creo que algún día

Me lo quieras entender

Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti

Para así saber

Cuánto yo te amé

Como yo te amé

Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir

Es verbo que jamás podré volver a repetir

Comprendo que fue una exageración

Lo que yo te amé

Cómo yo te amé

No creo que algún día

Me lo quieras entender

Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti

Para así saber

Cuánto yo te amé

Temas Relacionados

Germán Vargas LlerasLuz María ZapataComo yo te améLuis MiguelColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco denuncias por presunto maltrato y presión política sacuden a la Unidad para las Víctimas y a su directora encargada

Organismos de control habrían recibido testimonios sobre jornadas extremas, hostigamientos y supuestas exigencias de respaldo a actividades oficiales

Cinco denuncias por presunto maltrato y presión política sacuden a la Unidad para las Víctimas y a su directora encargada

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El clásico de rojos se jugará en la capital del Valle del Cauca, reeditando un duelo intenso y parejo en los últimos partidos

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Revelan el auto presentado ante la Comisión de Acusaciones que busca absolver a Petro por violación de topes en su campaña

El texto, de 200 páginas, fundamenta la propuesta de absolución en la “ausencia total de dolo” y la voluntad del investigado de actuar bajo el principio de transparencia

Revelan el auto presentado ante la Comisión de Acusaciones que busca absolver a Petro por violación de topes en su campaña

Joven colombiano causa polémica en las redes sociales tras criticar exigencias de vacantes laborales en el país y hacer alusión a ‘Luisa Postres’

Las declaraciones de un joven colombiano sobre una vacante como vendedor desencadenaron una ola de comentarios en redes, además de malentendidos respecto a una reconocida empresaria y un debate público sobre la precariedad laboral en el país

Joven colombiano causa polémica en las redes sociales tras criticar exigencias de vacantes laborales en el país y hacer alusión a ‘Luisa Postres’

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

El enfrentamiento decisivo entre la selección Colombia y el conjunto “vinotinto” se llevará a cabo en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

La madre de Westcol sorprendió con su opinión sobre Luisa Castro: “Ha tenido muchas, la verdad”

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

Marino Hinestroza tendría una segunda oportunidad en el fútbol brasileño, pero no sería en Vasco da Gama: de qué se trata

Partido de Copa BetPlay en la mira por controvertida acción de juego: había denuncias de posible amaño