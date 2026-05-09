Muerte de Germán Vargas Lleras | Luz María Zapata le dedicó un emotivo mensaje con una canción de Luis Miguel: “Descansa en paz”

El anuncio del fallecimiento del exvicepresidente colombiano y dirigente político colombiano Germán Vargas la noche del viernes 8 de mayo de 2026, que venía luchando contra el cáncer, ha provocado que miles de usuarios en redes sociales le dejaran mensajes de condolencia en su cuenta de Instagram y en el perfil del partido Cambio Radical, del cual era su líder natural.
Una de las mujeres que marcó la vida del político bogotano que pasó por el Concejo, el Congreso y dos ministerios (Interior y Vivienda), antes de ser el segundo al mando durante el periodo 2014-2017 de Juan Manuel Santos, fue su exesposa Luz María Zapata.
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La exdirectora de Asocapitales y otrora fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo (que anunció el 6 de mayo que se baja de la carrera por la Presidencial en la antesala de la primera vuelta de elecciones) no fue ajena al momento y compartió dos imágenes con las que recordó el día en que contrajeron nupcias, el 13 de agosto de 2010 en Coral Glabes, Florida.
A pesar de que se divorciaron en 2024, los más de 25 años de relación dejaron una admiración eterna del uno por el otro, y así lo evidenció Zapata con la canción que eligió para acompañar las fotografías con la leyenda “Descansa en paz”: Como yo te ame, del artista mexicano Luis Miguel.
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A lo largo de la letra del éxito musical se refleja lo que Vargas Lleras representó para la politóloga, y en su publicación decenas de usuarios, periodistas, personalidades de la política nacional y dirigentes de varios partidos políticos le han dejado palabras de aliento en medio de este difícil episodio.
Zapata fue una de las primeras en referirse luego de que el 11 de marzo de 2026 el expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió la alerta sobre el estado de salud del político bogotano.
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“Mis mayores deseos por la salud del dr Germán Vargas Lleras, patriota superior que reconozco con desacuerdos de coyunturas”, escribió en esa ocasión Uribe Vélez desde su cuenta de X.
Dos días después, y en una entrevista que concedió a Caracol Radio - W, Zapata dijo: “Sé lo mismo que sabe todo el mundo. Yo lo único que digo es que él siempre ha estado en mis oraciones, fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida y solo deseo que, como ese gran batallador que es, también pueda salir de esta batalla que está librando”.
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Pese a que Vargas Lleras y Zapata no tuvieron hijos, el exvicepresidente fue padre de Clemencia Vargas, su única hija y que nació como fruto de su primer matrimonio con María Beatriz Umaña Sierra.
Clemencia ya tuvo a su primer hijo, y en mayo de 2025 se conocieron las primeras imágenes del nieto de Germán Vargas Lleras a través del perfil de Instagram de la mamá: Agustín Mejía Vargas.
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Esta es la letra completa de Como yo te amé, de Luis Miguel:
Como yo te amé
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Jamás te lo podrás imaginar
Pues fue una hermosa forma de sentir
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De vivir, de morir
Y a tu sombra seguir
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Así, yo te amé
Como yo te amé
Ni en sueños lo podrás imaginar
Pues todo el tiempo te pertenecí
Ilusión no sentí
Que no fuera por ti
Así es como te amé
Como yo te amé
Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir
Es verbo que jamás podré volver a repetir
Comprendo que fue una exageración
Lo que yo te amé
Como yo te amé
No creo que algún día
Me lo quieras entender
Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti
Para así saber
Cuánto yo te amé
Como yo te amé
Por poco o mucho tiempo que me quede por vivir
Es verbo que jamás podré volver a repetir
Comprendo que fue una exageración
Lo que yo te amé
Cómo yo te amé
No creo que algún día
Me lo quieras entender
Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti
Para así saber
Cuánto yo te amé
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