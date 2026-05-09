Colombia

Golpe a Los Espartanos: cayó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá alias Peli Roja, pieza clave en la expansión criminal hacia Chile de la organización

La mujer deberá responder ante las autoridades colombianas por delitos de homicidio agravado, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir agravado

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Este video presenta la detención de Ana Milena Álvarez Aguirre, conocida como alias Peli Roja. Las imágenes muestran a la mujer siendo custodiada por oficiales de la Policía Nacional de Colombia - crédito Policía Nacional/Interpol

La detención de Ana Milena Álvarez Aguirre, conocida como alias Peli Roja, marca un retroceso para los planes de expansión del grupo delictivo organizado Espartanos fuera de Colombia. Las autoridades lograron su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cerrando así el círculo sobre una de las figuras más activas en la coordinación internacional de actividades ilícitas.

El operativo, realizado de manera conjunta por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, culminó con la detención por orden judicial de que era señalada como el enlace clave de la organización criminal para la logística del tráfico de estupefacientes y armas hacia Chile.

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Este resultado fue posible gracias a un trabajo de inteligencia y cooperación internacional que permitió localizar a la sospechosa en un punto estratégico de salida del país.

La detenida tenía a su cargo la logística para el tránsito de cargamentos ilícitos y la apertura de rutas hacia el sur del continente, especialmente en territorio chileno - crédito Policia Nacional/Interpol
La detenida tenía a su cargo la logística para el tránsito de cargamentos ilícitos y la apertura de rutas hacia el sur del continente, especialmente en territorio chileno - crédito Policia Nacional/Interpol

Las investigaciones atribuyen a Álvarez Aguirre la responsabilidad principal en la coordinación transnacional de la estructura liderada por alias Mario, máximo jefe de los Espartanos. Según los informes policiales, la detenida tenía a su cargo la logística para el tránsito de cargamentos ilícitos y la apertura de rutas hacia el sur del continente, especialmente en territorio chileno.

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La acusada figuraba para el año 2025 en el cartel de los Más Buscados del departamento de Policía Valle del Cauca, lo que la convertía en una de las piezas más perseguidas por las autoridades en el combate contra el crimen organizado. Su actividad resultaba central para el fortalecimiento de los nexos entre estructuras criminales colombianas y redes en Chile.

La importancia de la captura radica en que bloquea la capacidad operativa y financiera del grupo, al privar a los Espartanos de una de sus responsables en la expansión transnacional. Con esta acción, la policía sostiene que se logra cerrar el paso a la internacionalización de actividades delictivas que amenazaban con desestabilizar la región andina.

Alias Peli Roja delinquía bajo las órdenes directas de alias Mario, máximo cabecilla de la organización - crédito Policía Nacional/Interpol
Alias Peli Roja delinquía bajo las órdenes directas de alias Mario, máximo cabecilla de la organización - crédito Policía Nacional/Interpol

La persona detenida deberá responder ante las autoridades colombianas por delitos de homicidio agravado, tráfico de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Extraditaron a cinco colombianos a Estados Unidos por narcotráfico

Cinco ciudadanos colombianos, acusados de narcotráfico, fueron extraditados a Estados Unidos tras una operación coordinada por la OCN Interpol Colombia. Esta acción, realizada el 8 de mayo de 2026 desde Bogotá, incluyó el traslado bajo estricta custodia policial en un vuelo chárter. Los extraditados respondían a requerimientos de la Corte del Distrito Este de Texas, enfrentando cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Entre los extraditados figura Jaider Díaz Carabalí, apodado “El Papá”, señalado como líder de una estructura asociada al Clan del Golfo, con presencia en el Pacífico y Urabá, y vinculación de exfutbolistas en actividades ilícitas. La investigación permitió incautar más de 1,5 toneladas de cocaína en cuatro años.

La acción supone un revés considerable para las redes criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica, debido a los perfiles y conexiones de los capturados - crédito Policía Nacional/Interpol
La acción supone un revés considerable para las redes criminales que operan entre Sudamérica y Norteamérica, debido a los perfiles y conexiones de los capturados - crédito Policía Nacional/Interpol

Adrián Nolberto Caicedo Villareal, “El Obispo”, utilizaba territorios indígenas en Cauca y Nariño para esconder laboratorios y rutas, aprovechando su origen étnico para eludir controles y coordinar envíos hacia Centroamérica.

Alfonso Meléndez Ballesteros, “Poncho”, simulaba ser ganadero y acopiaba droga en Norte de Santander y Antioquia; estaba relacionado con la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo y cobraba extorsiones a otros grupos por el uso de rutas.

Enisberto José Maestre Fernández, abogado, fue extraditado por obstrucción a la justicia y concierto para delinquir. Por último, Jairo León Gómez Urrego enfrenta cargos por el envío de cargamentos de cocaína a Estados Unidos y será juzgado por la justicia federal norteamericana.

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