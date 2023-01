Con una botella de salsa de tomate, náufrago dominico sobrevivió 24 días en el mar Caribe

Náufrago de dominica estaba en altamar desde el 2022 y fue rescatado por la Armada de Colombia

Tras ser arrastrado por la corriente por más de mil kilómetros en altamar, Elvis Francois, un dominico de 47 años, ya había perdido las esperanzas de recibir ayuda cuando fue rescatado al norte de La Guajira en Colombia. Atinó a decir: “24 días sin tierra, sin nadie con quien hablar, sin saber qué hacer o donde estás, es duro”.

Inicia investigación en La Guajira por responsabilidad fiscal de $22.000 millones en agua potable y saneamiento básico La entidad encontró irregularidades en una auditoría realizada en el segundo semestre de 2022 VER NOTA

Los guardacostas recibieron la alerta de un velero que tenía escrito en el casco la palabra “Help”. La alerta llegó a la Estación de Guardacostas de Santa Marta que activó el protocolo de búsqueda con la Dirección General Marítima y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

Coordinaron a las autoridades marítimas y las embarcaciones que se encontraban en el área para apoyar en el rescate. A través de una aeronave se estableció el punto de ubicación del náufrago que para entonces estaba a 120 millas náuticas de La Guajira.

Gobierno incumple el Plan Nacional de Desarrollo para los niños wayuu y la desnutrición continúa El objetivo era mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en Colombia, pero solo se ha cumplido el 48% de lo pactado VER NOTA

Esa aeronave fue la que le devolvió la esperanza de sobrevivir a Francois. “El 15 de enero vi un avión pasar. Estaba haciendo señales con un espejo, pero no me vieron. Los vi pasar alrededor mío, hasta que pasaron rápido por encima y volvieron a pasar dos veces”, señaló.

Náufrago de dominica estaba en altamar desde el 2022 y fue rescatado por la Armada de Colombia

Para entonces completaba 24 días a la deriva desde el mes de diciembre de 2022 cuando se encontraba en la isla de Saint Maarten en las Antillas Holandesas trabajando. Según contó, realizaba la reparación de un velero, al que había que montarle la vela y poner en funcionamiento el motor.

Esta será la agenda de Gustavo Petro en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza El presidente de Colombia participará en eventos sobre el cambio climático y la situación económica en América Latina, y también se reunirá con directivos de compañías como Coca Cola, Enel y Microsoft para analizar los planes de inversión que tienen para el país VER NOTA

Estaba con otro compañero, que salió de la embarcación un momento, justo en el cual fue arrastrado por la corriente. Trató de montar la vela para volver al puerto, pero le tomó mucho tiempo y cuando cayó en cuenta, ya había perdido el control de la embarcación y se había distanciado lo suficiente para que sus esfuerzos no valieran.

Una embarcación comercial se sumó al rescate de un hombre de 47 años que atravesó las antillas holandesas arrastrado por la corriente hasta el Caribe colombiano.

Intentó ponerse en contacto con sus compañeros y familiares pero perdió la señal al poco tiempo. “No había nada que pudiera hacer que sentarme a esperar. No tenía comida, solo una botella de salsa de tomate que había en el bote, polvo de ajo y un caldo Maggi; lo combiné con agua y eso me dio para sobrevivir 24 días en el mar”, narró el náufrago.

Tenía pocos conocimientos en navegación y tan pronto dejó de ver tierra firme se desorientó. Lo único que pudo hacer tratar de ser rescatado fue escribir en el casco de la embarcación la palabra ayuda en inglés, además de hacer señales de auxilio a cualquier objeto que viera moverse.

“Vi botes pasar, traté de alertarlos, pero no me vinieron. Traté de prender fuego en el bote para que pudieran verme pero no me vieron. Estuve sacando agua del bote para mantenerme vivo porque si no, me hundía. Fue toda una experiencia”, contó a los guardacostas de la Armada que lo rescataron.

El trabajador portuario tuvo que pasar dejó tierra firme en 2022 arrastrado por la corriente y volvió a pisar la costa en el 2023 rescatado por la Armada de Colombia.

Solo fue hasta 24 días después que fue identificado y aunque la alerta de su avistamiento llegó en la tarde, fue hasta horas de la noche que las embarcaciones comerciales y de las autoridades llegaron a su rescate en el Caribe colombiano. Lo rescataron y lo evacuaron a Cartagena donde le brindaron atención médica que arrojó un resultado favorable pese a la osadía que tuvo que pasar en mar abierto.

Las autoridades lo acompañaron a Migración Colombia para adelantar los trámites que Francois pueda regresar a su país. “Estoy muy agradecido de estar vivo gracias a ellos. En algún momento perdí las esperanzas y pensaba en mi familia, pero le agradezco a los guardacostas porque si no fuera por ellos no estaría contando la historia”, señaló el sobreviviente.

Seguir leyendo: