Ciudadana francesa se niega a entrar al Museo Nacional porque querían cobrarle la tarifa para extranjeros

Tremendo disgusto se llevó la ciudadana francesa Guylaine Roujol cuando intentó entrar de manera gratuita al Museo Nacional de Colombia, durante sus vacaciones por el territorio nacional, pero le fue negada esta opción por ser de nacionalidad extranjera.

Su denuncia del que, para ella, se trató de un caso de discriminación, se hizo tendencia en redes y cientos de usuarios se sumaron a la conversación. La mayoría para cuestionar sus pretensiones como turista. Y es que, a pesar de que unos pocos se mostraron apenados, casi todos fueron tajantes al decir que en los museos europeos los latinos deben pagar una tarifa plena, incluso, cuando sus exposiciones se componen de objetos que fueron robados durante la época colonial.

Sin embargo, la mujer, parece tener una perspectiva completamente distinta de lo que podría o no hacerse en recintos culturales, dentro y fuera de su país de origen. Motivo por el cual decidió increpar a la ministra de cultura, Patricia Ariza, al abrir su hilo en Twitter: “Qué belleza de reforma la suya @PatriciaArizaF! No lo puedo creer. Esta mañana (domingo 15 de enero) quería ir al Museo Nacional. Resulta que no entré al verme discriminada por el único hecho de ser francesa”.

Su queja, señala, no es en contra del personal —que se comportó de la mejor manera— sino de la ley colombiana, que habría cambiado en los últimos meses, “cascando” a los extranjeros que buscan disfrutar del turismo cultural “La discriminación es por ley en Colombia y me quedé aterrada de ver que esto viene de un gobierno progresista. En el pasado, la entrada era libre los domingos y en Internet, sigue siendo la información que se puede encontrar”.

Lo que no es del todo cierto, ya que en la página oficial del Museo Nacional se lee que la entrada a las salas de exposición es gratuita “los miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. y el último domingo de cada mes”, que, para el caso de enero del 2023, es el día 29, no el 15.

Pero Guylaine también encontró que la entrada es gratuita para los estudiantes de colegios y universidades públicas que presenten su carné estudiantil: “Listo! Soy estudiante de una universidad pública que es la Sorbonne en París y mostré mi tarjeta. Estudio desarrollo y cooperación en América Latina”. Sin embargo, en la página no se menciona que los estudiantes extranjeros no puedan entrar en esta excepción.

En su denuncia, además, asegura que quisieron cobrarle en dólares, lo que no le hizo sentido ya que la moneda nacional es el peso colombiano. Aunque, es cierto que los precios para extranjeros en el sitio web aparecen en esta divisa: “En dólares? Pero porque si estamos en Colombia? Bueno, hicieron la conversión en pesos y me dijeron que 48.000. Por ser extranjera. Es decir, al momento en que el turismo puede ser una fuente interesante de ingresos para Colombia, el mensaje es : extranjeros! Vengan a Colombia! Vengan que les queremos cascar!”.

Según dice, pudo haber pagado sin problema los $48.000, a pesar de que este año no cuenta con un salario, ya que dejó su trabajo para dedicarse a la universidad. Pero no lo hizo, porque no quiso aprobar una tarifa diferente entre nacionales y extranjeros, puesto que considera a todos iguales e, incluso, se aventuró a decir que “En Francia, ningún museo hace una tarifa para los franceses y otro para los extranjeros”. Puesto que “sería un atropello”, así que, con vehemencia, aseguró: “el día en que, en un lugar cualquiera, en Francia, me deje entrar por ser francesa, y quieren cascar al Colombiano/a que me acompañe, haré un escándalo, y no entraré”.

Promesa que, probablemente tendría que cumplir antes de lo esperado, ya que —solo por dar un ejemplo— el famoso Museo del Louvre, ubicado en París, permite la entrada gratuita a menores de 26 años residentes del Espacio Económico Europeo, mientras que, los visitantes extranjeros mayores de 18 deben pagar entre 15 y 17 euros para disfrutar de las exposiciones.

