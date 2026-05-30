Ecuador eliminará aranceles a las exportaciones colombianas desde el 1 de junio: así lo anunció el presidente Daniel Noboa

El anuncio fue presentado como una medida de impulso al comercio bilateral y la integración económica - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Matías Delacroix/AP

Durante una transmisión en vivo realizada a través del canal de YouTube del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se desarrolló un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el que se abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral, la seguridad regional y la relación comercial entre ambos países.

El espacio virtual se extendió como una conversación sobre las prioridades compartidas en materia económica y de seguridad, así como sobre los desafíos comunes en la frontera colombo-ecuatoriana. Ambos interlocutores hicieron referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación institucional para enfrentar problemáticas que afectan a ambos territorios.

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En el encuentro, el mandatario ecuatoriano anunció la eliminación de aranceles a las exportaciones colombianas hacia Ecuador, medida que fue destacada en el intercambio como un avance en materia económica y de integración. “A partir del 1 de junio se acaban los aranceles para las exportaciones al Ecuador: esta es una gran noticia para el suroccidente colombiano y para nuestros dos países”, señaló Abelardo de la Espriella, al referirse a la decisión comunicada durante la conversación.

Daniel Noboa planteó la necesidad de mantener una relación comercial equilibrada bajo el principio de “tarifas de hermanos y tarifas iguales” - crédito Farooq Khan/EFE y redes sociales

Por su parte, Daniel Noboa planteó la necesidad de mantener una relación comercial equilibrada entre ambos países, con condiciones recíprocas. En ese contexto, afirmó: “No, tarifas de hermanos y tarifas iguales”, en referencia al esquema de cooperación económica planteado.

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Asimismo, se mencionó que este tipo de acercamientos podrían contribuir a dinamizar el comercio bilateral, especialmente en las regiones fronterizas, donde se concentran flujos importantes de productos agrícolas, industriales y de servicios. El diálogo también dejó abierta la posibilidad de explorar nuevos marcos de integración económica que permitan fortalecer la competitividad de ambos países en la región.

Enfoque regional contra el crimen organizado

Ambos coincidieron en la necesidad de enfrentar de forma conjunta el narcotráfico, la delincuencia organizada y la minería ilegal - crédito Santiago Saldarriaga/AP

En la conversación se reiteró la importancia de una agenda conjunta frente a problemas como el narcotráfico, la delincuencia organizada y la minería ilegal, por lo que otro de los puntos centrales del diálogo fue la seguridad regional. Tanto Abelardo de la Espriella como Daniel Noboa, coincidieron en que estos fenómenos tienen un carácter transnacional y requieren acciones coordinadas entre los Estados.

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El presidente de Ecuador señaló la necesidad de enfrentar estos problemas de manera conjunta, afirmando: “El problema del narcotráfico, el problema de la minería ilegal es un problema transnacional. Nosotros lo que buscamos es que exista una alianza entre los países hermanos y de esa manera poder combatir juntos el narcotráfico y poder combatir juntos la delincuencia organizada y el narcoterrorismo”.

En la misma línea, Abelardo de la Espriella expresó su disposición a respaldar políticas de cooperación en materia de seguridad y lucha antidrogas, destacando la importancia de fortalecer la protección fronteriza y la coordinación entre ambos países frente a las estructuras criminales. También se hizo referencia a la necesidad de mejorar la articulación entre fuerzas de seguridad y sistemas de inteligencia para enfrentar de manera más efectiva estas dinámicas ilegales.

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Relación bilateral y proyección de cooperación institucional

El intercambio cerró con mensajes de fortalecimiento de la relación bilateral y disposición de cooperación futura - crédito Karen Toro/REUTERS

El encuentro también incluyó referencias a la relación diplomática entre Colombia y Ecuador y a la posibilidad de ampliar los vínculos institucionales y sociales entre ambos países. En ese contexto, se mencionó la intención de fortalecer la cooperación entre las primeras damas y promover iniciativas de carácter social.

Daniel Noboa destacó el papel de su esposa en proyectos sociales en Ecuador, mientras que Abelardo de la Espriella señaló el interés en promover intercambios de experiencias en este ámbito.

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Al cierre de la transmisión, el presidente ecuatoriano reiteró su mensaje de cercanía hacia Colombia y su disposición a fortalecer la relación bilateral, mientras el candidato presidencial colombiano reiteró la importancia de consolidar una agenda de cooperación económica, energética y de seguridad entre ambas naciones.