Una manada de toros y vacas generó caos en Caldas, dos de los animales se metieron a una tienda: “¡Se desbocó!”

Los animales corrieron por una calle principal sin control, mientras un ganadero los perseguía - crédito @Cambiamoscol/X

El 28 de mayo de 2026, una manada de vacas, toros y terneros causó caos en el municipio de Aguadas, en el departamento de Caldas. Videos difundidos en redes sociales y medios de comunicación muestran a un gran número de bovinos corriendo por una calle empinada, al parecer, ubicada en el centro del municipio, mientras un ganadero local intenta arriarlos, mientras corre detrás de ellos con un lazo en la mano.

Mientras los ciudadanos observaban la escena, esperando no ser embestidos por los animales, ocurrió algo que empeoró la situación. Dos de los animales entraron de forma sorpresiva a un establecimiento que tenía sus puertas abiertas al público.

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Los videos compartidos en redes muestran a uno de ellos saliendo del lugar, mientras un agente de la Policía y un residente observaban lo que estaba pasando. Después, salió otro de los bovinos. Ambos se reintegraron a la manada que corría por la calle, junto con el ganadero, que, al parecer, tuvo muchas dificultades para controlarlos.

Los animales corrieron sin control por la calle, mientras los ciudadanos gritaban y alertaban a quienes estuvieran en la vía - crédito capturas de pantalla @Cambiamoscol/X

En la grabación que hizo una de las testigos de los hechos, se le escucha relatar lo que estaba pasando, mientras se reía de la particular escena. “¡Ay, ay! ¡Se desbocó y ahí viene la otra, cuidado, lo tumba!”.

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De igual manera, se puede apreciar al hombre que corría detrás de los animales, que estaba gritando para alertar a la ciudadanía que pudiera estar en la vía por donde iba todo el rebaño. “Cuidado con el toro, va a pasar. Va el toro, el toro, el toro”, vociferaba el ganadero mientras trataba de alcanzar y controlar a todos los bovinos.

La situación no derivó en mucho más que un momento de distracción, algo de angustia y risas. No hubo heridos ni se reportaron daños materiales graves en el establecimiento en el que ingresaron algunos de los animales.

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La vaca causó pánico y alteraciones en el tráfico - crédito @elinformanteCor/X

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Los internautas publicaron todo tipo de mensajes divertidos sobre lo ocurrido. “El toro quería ropa”; “¡Esto es una locura! Vaca o un toro, pero qué divertido”; “Esa vaca quería hacer desmanes”, indicaron algunos usuarios de Facebook.

Un hecho similar fue reportado en marzo de 2024 en Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Una cámara de seguridad de un centro comercial registró el ingreso de una vaca que se paseó por varios establecimientos de comercio. Las personas que allí se encontraban no dudaron en apartarse para evitar ser embestidas por el animal.

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La vaca también hizo un recorrido por las calles: corrió por la carrera 20 con intersección de la avenida Luis Carlos Galán y apareció cerca del Parque Santander. Su paseo generó alteraciones en el tráfico vehicular.

Dejar deambular a los animales sin control puede derivar en sanciones: esto dice la ley

Aunque este tipo de incidentes suelen ser motivo de humor entre la población, lo cierto es que pueden generar multas que están establecidas en la normativa vigente. De acuerdo con la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un caso de estos puede ser catalogado como un comportamiento que afecta a los animales en general (artículo 116 del capítulo 1 de la ley, sobre el respeto y cuidado de los animales).

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“El que permita, en su calidad de propietario, poseedor, tenedor o cuidador, que los semovientes deambulen sin control en el espacio público”, precisa el numeral 3 del artículo citado.

Dejar deambular semoviente, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad es un comportamiento que pone en riesgo la convivencia por la tenencia de animales - crédito Ley 1801 de 2016/Función Pública

Esta conducta también aparece registrada en el artículo 124, sobre comportamientos que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales, que incluye: “Dejar deambular semovientes, animales feroces o dañinos, en espacio público y privado, lugar abierto al público, o medio de transporte público, sin las debidas medidas de seguridad”.

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