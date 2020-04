“El tema malezas fue el primer síntoma de un desequilibrio total del sistema, y hoy se agregó la nutrición del suelo, la pérdida de estructura del suelo. No es solo por exceso de soja, es más porque eran sistemas muy simplificados en los que con dos agroquímicos se manejaba todo”, explica el asesor agrícola Lucas Andreoni, y enumera algunas consecuencias más de esa simplificación: “Por no tener microbiología en el suelo no tenemos disposición de nutrientes, entonces no solo nos falta fósforo sino que nos falta potasio, nos falta zinc… un montón de cosas que no están disponibles por falta de microbiología”.