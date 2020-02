Críticas de la rural de Jesús María al proyecto de restituir el “Fondo Sojero”.

Y agregó: “Sigo pidiendo la eliminación de las retenciones, pero, seamos sinceros y no nos autoengañemos: todos sabemos que eso no ocurrirá. Por eso mi pretensión es que municipios y provincia recuperen mediante coparticipación al menos una parte de los recursos que la Nación se lleva. ¿Les queda claro que hoy el interior del interior no recibe ni un peso, no? Quienes hemos sido intendentes, en mi caso de Jesús María, preferimos recuperar algo de esos recursos. No reniego de mis convicciones. Es una postura realista, frente al nuevo escenario”.