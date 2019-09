"El tránsito de los navíos se vuelve más dificultoso y lento en las circunstancias actuales cuando las embarcaciones varadas obstruyen el flujo de navegación, y plantas industriales de la zona están recibiendo buques con demoras de 10 días mientras que en ocasiones mantienen buques cargados en puerto que no pueden salir por el bajo nivel del agua", explicaron las economistas de la bolsa rosarina, quienes agregaron que la inmovilización de los buques representa un costo estimado por día para las empresas exportadoras entre US$ 30.000 y US$ 50.000 dependiendo del tipo buque y el modo de contratación.