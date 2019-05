"El campo es sólo soja", "el campo no genera empleo", "el campo no agrega valor", "el campo no tiene un peso importante en la economía". Éstas y otras afirmaciones suelen escucharse cuando se habla del sector agropecuario. Por eso, la IAE Business School de la Universidad Austral, realizó un estudio para analizar si estas afirmaciones o mitos son ciertos o no.