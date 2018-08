Al ser consultado sobre qué productos se consideran orgánicos, en primer lugar, Soria aclaró: "No son sólo alimentos, dado que su alcance se extiende también a textiles, aceites esenciales, acuicultura. No son commodities, sino que son especialidades", y añadió: "Como tales no están dirigidos a mercados masivos sino que se trata de un nicho de mercado, requieren de certificación y se encuentran avalados por normas oficiales".