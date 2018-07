Como parte de la agenda se hizo hincapié en la importancia del financiamiento, punto en el que Etchevehere remarcó los créditos del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) para aquellas pymes exportadoras. No hay reunión de economías regionales, en la que no se traten cuestiones relativas a la infraestructura y diferentes elementos relacionados con la competitividad de las economías regionales como aspectos impositivos, costos logísticos, herramientas comerciales y de transparencia, y la apertura de nuevos mercados. A su vez, desde CAME reconocieron que resulta fundamental trabajar para incrementar la demanda en el mercado interno y aumentar la participación en el precio de venta final del producto, que actualmente ronda el 24%.