Por otro lado, el dirigente y productor agropecuario reconoció que existe un divorcio entre el campo y la política, "no logramos poner en la agenda nuestros problemas y nos encontramos con un ministerio de Agroindustria que no tiene poder de decisión, además tenemos un ministro de Hacienda como Nicolás Dujovne que se reúne con la Unión Industrial Argentina pero no atendió al campo cuando le pedimos audiencia. Sentimos que hay un tratamiento discriminatorio del gobierno hacia con nosotros".