La misteriosa muerte de la “pitonisa de los ricos” en Ibiza: rituales, quemaduras y los datos de un anillo inteligente

Imágenes de "la pitonisa de los ricos", cuyo fallecimiento en Ibiza ha desatado una investigación sobre su misteriosa muerte, mostrando facetas de su vida.

Varios misterios e irregularidades rodean la muerte en Ibiza de Florencia Bollini, una argentina de 44 años conocida en el mundo de los negocios como “la pitonisa de los ricos”. Su cuerpo apareció el 13 de octubre de 2024, sobre la mesa del sauna de una mansión de un empresario multimillonario sueco, en medio de un evento para 150 personas. Estaba cubierta con una manta y rodeada de velas.

El cadáver llegó desnudo a la morgue y fue cremado cuatro días después sin autorización de la familia ni comunicación previa. Este dato es la principal irregularidad que denunció su entorno, en busca de respuestas a más preguntas.

¿Por qué no se secuestraron las prendas de su hermana? ¿Por qué tenía quemaduras en el lado izquierdo de su cuerpo y un hematoma en el abdomen? ¿Por qué su mano, también calcinada, estaba visiblemente dañada? ¿Habían intentado sacarle el anillo inteligente que llevaba y no pudieron?

La cuenta de florbollini publica un comunicado informando sobre la cremación privada de Flor Bolbollini y pide a la comunidad que se una en oración, anticipando futuros homenajes.

¿Por qué no se investigó a ninguno de los asistentes a la fiesta? ¿Por qué, pese a que la muerte se dio en medio de una cena de muy alto nivel, que contó con chef internacional, show musical e imágenes en 3D y con gran cantidad de invitados, solo cinco personas declararon en la causa?

¿Por qué señalaron el consumo de bufotenina, que utilizaba Florencia para hacer sus rituales, como causante de la muerte, pese a que el toxicológico, que halló otras sustancias en cantidades no mortales, no detectó esa?

Y hay más: ¿Quién usó su celular post mortem? ¿Por qué borraron los datos de su última conexión en WhatsApp? ¿Quién posteó en su cuenta de Instagram sobre su muerte y cremación? ¿Por qué sus dos celulares, su Mac y tablet aparecieron en Irlanda, en poder de su socio? ¿Quién desvinculó las cuentas bancarias de su empresa? ¿Por qué manipularon a su madre en San Isidro para que entregara copias de su pasaporte y DNI que fueron utilizados para enviar un email a la casa funeraria presentándose como amigos de la familia para legalizar la cremación de la única evidencia secuestrada: el cuerpo de Florencia?

La familia de Flor Bollini, conocida como la "pitonisa de los ricos", confirma su fallecimiento en Ibiza mediante un comunicado oficial en redes sociales.

Sus allegados no descartan que su hermana fuera víctima de un asesinato en un entorno del máximo poder económico y que detrás haya un grupo criminal internacional.

“No sabemos si fue asesinada, olvidada en un sauna o qué pasó realmente en esa casa. Eso lo tendría que investigar la Justicia, preservando la escena, secuestrando evidencia, resguardando las pruebas”, se quejaron.

“Nadie nos notificó del fallecimiento, nunca se autorizó la cremación, no se respetaron los tiempos procesales de impugnación. Lo único que se secuestró fue un cuerpo desnudo que fue destruido cuatro días después”, agregaron.

Les costó siete meses poder acceder al expediente a cargo del Juzgado de Instrucción N°2 de Ibiza, que encabeza Paloma Poveda Bernal, quien decidió cerrar la causa caratulada como muerte sin especificar. Un año después lograron que el caso se reabriera.

Ocurrió en septiembre del año pasado, con la ayuda del consulado y debido a la insólita decisión de no comunicarse con la familia antes de cremar el cuerpo, que fue entregado a una supuesta amiga de la “pitonisa”.

Queda por incorporar el dato clave del anillo inteligente de Florencia, creadora de Nana Heals, una plataforma de orientación psicodélica, y protagonista de dos artículos de la revista Forbes, por su rol como guía espiritual de empresarios.

La "pitonisa de los ricos" disfruta de un carrusel en una imagen que precede a la misteriosa investigación sobre su muerte en Ibiza.

Rituales y anillo inteligente

El dispositivo marcó las doce de la noche como el momento de la muerte y los testigos no llamaron hasta las 2.17 de la madrugada, pese a que aseguraron que se comunicaron al 911 inmediatamente después del hallazgo de la chamana, aún con vida. Dijeron que respiraba con dificultad.

Y en este punto hay otra cuestión que no cierra. Las cinco personas que declararon en la Justicia española aseguraron que habían consumido drogas durante la fiesta y que iban a ver a Florencia cada 20 minutos porque tenía problemas de salud. Si había muerto dos horas antes, esta afirmación, al menos, no se cumplió.

Flor Bolini, la figura central en la investigación por la "pitonisa de los ricos" en Ibiza, se muestra en esta imagen de su cuenta personal.

La médica que llegó al lugar manifestó que el cuerpo de la empresaria de 44 años presentaba rigidez y “ojos de muñeca”.

Sospechan que algo ocurrió en medio del evento entre las personas involucradas y su hermana, tal vez una pelea, y que fue trasladada al sauna en un intento por simular una escena de muerte accidental.

Los asistentes, que presentaron a Florencia como “la chamana de los empresarios” a los efectivos de la Guardia Civil que llegaron a la residencia, señalaron que solía realizar rituales de sapo bufo. Se trata de una ceremonia ancestral, popularizada como terapia psicodélica, que consiste en fumar el veneno seco del sapo Bufo alvarius. Se utiliza para tratar adicciones, depresión y ansiedad, buscando una experiencia de “renacimiento”. Conlleva serios riesgos físicos como infartos, broncoaspiración o problemas mentales, de acuerdo a un artículo de El Confidencial.

Es curioso que el informe preliminar de autopsia mencione al consumo de bufotenina como una de las posibles causas de su muerte, debido a que el análisis toxicológico posterior descartó la existencia de esta sustancia en su organismo.

Irregularidades

Son 10 las irregularidades que la familia de Florencia detectó en la causa:

Falta de identificación de los médicos intervinientes: no consta quién atendió ni certificó la muerte. Fotografías forenses manipuladas: el cuerpo aparece movido entre diferentes tomas, contraviniendo el protocolo de levantamiento. No preservación de la escena: no se secuestraron ropa, cartera, bolso ni teléfono móvil; el sauna fue desarmado y retirado el mismo día. Entrega irregular de pertenencias: las llaves del automóvil se entregaron sin constancia ni acta, rompiendo la cadena de custodia. Ausencia de notificación consular: no se informó ni al Consulado argentino ni al italiano, violando la Convención de Viena (1963). Ausencia de notificación a la familia directa: no fueron informados oficialmente del fallecimiento ni de la cremación. Conocimiento anticipado en Buenos Aires: N. C. sabía desde el 16 de octubre las causas del deceso y el cuerpo ya cremado antes de la notificación oficial. Violación de la jerarquía de legalidad en el escalafón: el cadáver se entregó a R.J. “en nombre de la amiga”, sin ser familiar ni representante legal. Resguardo sin base legal: el juzgado avaló una versión aún no validada como acto manifiestamente contrario al derecho, según el art. 6 del Código Civil español. Prevaricación: el juzgado actuó con omisión y parcialidad flagrante, sentando antecedentes para el archivo de la causa sin investigación ni informe criminalístico forense.

“Este listado prueba un patrón de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental atribuible a la jueza instructora”, indica el documento al que tuvo acceso Infobae.

“Hicieron desaparecer el cuerpo, pero hay indicios. Quiero que investiguen cómo y por qué murió mi hermana”, cerró el entorno en diálogo con este medio.

Flor Bollini, conocida como la "Pitonisa de los ricos", aparece con un elaborado tocado y joyas brillantes encendiendo una vela, en una imagen previa a su enigmática muerte en Ibiza.