Sarthes pronostica una caída en las exportaciones de soja para este año, "de 7.400.000 toneladas caeremos abruptamente a 4.000.000 de toneladas", comentó el representante de Intagro, a lo que agregó "algunos se confunden porque miran declaraciones de compras fas de la exportación por x 4.2 millones y la realidad es que eso en muy buena parte lo van a transferir a compras de industria porque con la seca en la zona de Rosario no van a exportar esa cantidad (la fábricas no lo van a permitir) , yo creo que lo poco que se exporte de soja se va a concentrar en los puertos del sur (Zárate/Quequen/Bahía). En mi opinión no dudo que las exportaciones del actual ciclo sean mayores a 3 millones y no sé si no van a ser menores".