En línea con la relación carnes argentinas-mercados, Bircher subrayó que "recién este año, vamos a estar cumpliendo casi el 90% de la Cuota Hilton". Lo que implica un salto significativo del 2016 al 2017. En este sentido, explicó que el crecimiento no es sólo por la producción sino también por cambiar la administración, es decir, la distribución de la cuota. "Es un tema bastante sensible, pero nos encontramos con un sistema muy engorroso y de poco acceso a empresas nuevas. Ahora la administración es mucho más abierta, flexible y lo que más me enorgullece es que se pudieron sumar pequeños productores", enfatizó.