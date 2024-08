Nueva licencia de conducir sin vencimiento: todo lo que se sabe hasta ahora del proyecto que impulsa el Gobierno

La renovación de la licencia de conducir de manera remota y digital parece una decisión tomada por el gobierno nacional

Desde que la diputada Patricia Vásquez (Pro), anunció el pasado 19 de julio, que había presentado un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tendrán vencimiento y el trámite de renovación sea una operatoria digital y gratuita, los automovilistas argentinos esperan saber más precisiones como fechas, formas y plazos, especialmente, aquellos que tienen la fecha de renovación dentro de poco tiempo.

Como todo proyecto legislativo, desde la idea hasta la sanción de una nueva ley, hay muchos pasos y plazos que deben cumplimentarse, como la conformación de las comisiones que deben analizar y aprobar la propuesta, y la votación misma en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Sin embargo, los tiempos parecen haberse acortado a partir de las declaraciones que hizo este lunes Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado en una entrevista para Radio Mitre, en la que expresó que “no puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el Ministro de Economía en un par de semanas. Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool”.

Y sin dar mayores precisiones, pero dejando claro que hay una intención de recorrer el mismo camino que la legisladora del Pro, agregó que “vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta”.

Ramiro Marra afirmó la decisión del gobierno de avanzar con la licencia de conducir vitalicia en redes sociales

Este martes, Ramiro Marra posteó en su red social X (ex Twitter), que “las licencias no van a vencer más. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada (gratuitamente) que demuestre que la condición física sigue siendo apta. No se tendrá que pagar más renovaciones de licencias”, confirmando los dichos de Sturzenegger.

En el entorno de la legisladora Vásquez se limitaron a decir que “va a ser algo del Poder Ejecutivo lo que avance, tomando como base el proyecto de Patricia”.

A partir de esta idea, repasar los fundamentos del proyecto de ley, permitiría tener más precisiones de sus características. Se pretende que la ley “acompañe las tendencias de tránsito a nivel internacional: período de validez de la licencia de conducir, desburocratización y responsabilidad del conductor”.

También se menciona que “la licencia argentina forma parte del grupo de menor validez en el mundo, mientras que la Unión Europea este año aumentó a 15 años la de las categorías no profesionales. Países como Reino Unido, Suiza o Singapur tienen licencias sin necesidad de renovación hasta los 65/70 años, respectivamente”.

El proyecto de la diputada Patricia Vásquez fue tomado por el gobierno como plataforma sobre la cual trabajar para la licencia de conducir sin vencimiento

A partir de estos datos se decidió impulsar que en Argentina sólo sea necesaria la “presentación por parte del conductor de una declaración jurada y un certificado de aptitud psicofísica cada cinco años (y cada año a partir de los 75 años) a través de la utilización de medios electrónicos dedicados a estos fines y sin costo para el usuario” por tratarse de una gestión virtual.

Esos certificados deberán ser emitidos por “cualquier médico que se capacite en los protocolos establecidos por la autoridad de aplicación, los cuales deberán contemplar evaluaciones psicofísicas. Además, la autoridad de aplicación deberá especificar las condiciones técnicas y legales de los certificados de modo tal de poder garantizar su inalterabilidad, tal como sucede actualmente con el sistema de recetas electrónicas y digitales”.

También se explican en los fundamentos, situaciones como los cambios de jurisdicción. En esos casos, el titular de una licencia debe “solicitar otra licencia ante la nueva autoridad jurisdiccional, la cual debe otorgársela previo informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito contra entrega de la anterior y por el período que le resta de vigencia. La licencia caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado”, aunque esta modificación deberá ser informada de manera electrónica sin la necesidad de revalidar exámenes teóricos y prácticos.

El cambio de jurisdicción se deberá comunicar en un plazo máximo de 30 días de producido de modo de garantizar que cualquier notificación pueda ser recibida en el domicilio vigente del conductor. Tanto la licencia como la cédula de identificación del vehículo será válida digitalmente a través de la plataforma Mi Argentina.

La condición psicofísica de los conductores se deberá certificar por médicos homologados por la autoridad competente. Es un tema que todavía está en discusión y análisis

En cuanto a los plazos de implementación, las fechas son diferentes cuando se hace un cambio como una decisión del Poder Ejecutivo que si se hace por vía legislativa. En el Congreso, un proyecto de ley aún está en estado de espera para comenzar su tratamiento en comisiones, mientas, lo que probablemente demande más tiempo. Si es una decisión del Gobierno, los plazos se acortan sensiblemente.

De todos modos, tanto por una vía u otra, desde un anuncio hasta la reglamentación e implementación hay tiempos bastante extensos, especialmente cuando debe desarrollarse una plataforma digital completamente nueva y de carácter nacional, además de organizar todos los procesos anexos que implica el trámite, como la capacitación de los profesionales médicos que certifiquen el estado psicofísico de los conductores, y la instrumentación de los procesos siguientes.

Por ahora, las únicas fechas que se han mencionado fueron las que deslizó Sturzenegger, “un par de semanas” para el anuncio referido a la renovación de la licencia de conducir; y “en dos meses me llamás y voy a rendir cuentas respecto a las mejoras que podamos implementar”, cuando hablaba de la digitalización del trámite de registración de automotores en reemplazo o como complemento de los Registros del Automotor, que aunque parezca un tema completamente distinto, no parece caminar muy lejos de la licencia vitalicia.