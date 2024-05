Mientras la electrificación sigue frenándose, el mayor fabricante del mundo lanza un nuevo motor de combustión para autos híbridos

Los CEO de Subaru, Atsushi Osaki; Toyota, Koji Sato; Mazda, Masahiro Moro, durante la presentación del nuevo motor de combustión interna para autos hibridos en Tokio. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El primer mensaje llegó desde Alemania y decía que Mercedes-Benz cambiaba su programa de electrificación anunciado en 2021 por Ola Källenius, CEO Mundial de la marca, postergando los plazos al menos por cinco años. Los planes originales eran alcanzar el 50% de su producción de automóviles electrificados para 2025, y la nueva fecha es ahora la próxima década.

Las nuevas proyecciones de Mercedes establecen que aquel objetivo de vender la mitad de los nuevos autos con electrificación pura para 2025 se alcanzarán recién en 2030. “Incluso en Europa, las ventas probablemente no sean totalmente eléctricas para 2030, ya que los automóviles propulsados por baterías representan actualmente sólo el 11% de las ventas totales, y el 19% incluyendo los híbridos”.

Todo pasa por la demorada paridad de costos para fabricar y por lo tanto también de precios para los consumidores, entre los autos convencionales con motores de combustión interna y los vehículos 100% eléctricos. En una entrevista con Bloomberg Television, Kallenius dijo que todavía “está a muchos años de distancia”.

Por esa razón, Mercedes-Benz ha decidido desarrollar una nueva tecnología de motores térmicos, incluso como una señal clara para los clientes respecto al soporte que los autos convencionales tendrán en el futuro. El ejecutivo lo anunció diciendo que “es casi como si tuviéramos una nueva línea en 2027 que nos llevará hasta bien entrada la década de 2030″.

Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz, dijo que los planes para tener el 50% de la producción totalmente eléctrica se posponen para 2030 y lanzará una nueva gama de motores de combustión con normas Euro 7 en 2027

Otro fabricante alemán que hizo grandes anuncios referidos a la electrificación es BMW. Y también allí hay una reconsideración de los planes originales, incluyendo nuevos desarrollos de motores de combustión interna e híbridos. “Ahora estamos mejorando nuestros motores ICE (Internal Combustion Engine) hacia EU7″, dijo recientemente Franciscus van Meel, Director de la división M de BMW, refiriéndose a la importancia que tendrá la entrada en vigencia de las normas de emisiones Euro 7 que empezarán a regir a mediados de 2027. “Hay que ir por esos tres caminos, de lo contrario, no podrás reaccionar ante lo que sucede en los diferentes países del mundo”.

Pero sin dudas, el gran jugador que nunca cambió su mirada respecto a la necesidad de ofrecer multiplataformas y no concentrarse únicamente en autos eléctricos para el futuro de la movilidad es Toyota. Buena parte del mundo del automóvil criticó que el fabricante japonés no se involucrara en un programa agresivo de autos eléctricos, a punto tal que Akio Toyoda, nieto del fundador de la marca y CEO de Toyota Motor Corporation hasta abril de 2023, dio un paso al costado para dar espacio a nuevos ejecutivos que tuvieran una mirada más actualizada respecto a la movilidad sustentable.

Al anunciar su retiro de la dirección de la marca, Toyoda dijo que “debido a mi gran pasión por los automóviles, soy una persona anticuada en lo que respecta a la digitalización, los vehículos eléctricos y los automóviles conectados. No puedo ir más allá de ser un hombre de autos, y esa es mi limitación. El nuevo equipo puede hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora necesito dar un paso atrás para permitir que los jóvenes entren en el nuevo capítulo de cómo debería ser el futuro de la movilidad”.

Su reemplazo fue Koji Sato, proveniente de Lexus, la marca de lujo del coloso japonés, y aunque la sensación que dejó el discurso de Toyoda fuera la de estar en las puertas del ingreso fuerte de Toyota a la electricidad total de los autos, en poco tiempo se pudo comprobar que no era esa la realidad. Hoy, Toyota no sólo no amplió los plantes de producir más vehículos eléctricos sino que anunció que su gran apuesta en esa tecnología está basada en el desarrollo de las baterías de estado sólido. Mientras tanto, la decisión de mantener la multiplataforma de propulsiones, sigue siendo un valor del que no se despegan.

El año pasado, Toyota lanzó la nueva generación del primer híbrido del mundo, el Prius, que también tienen la opción de ser híbrido enchufable. Reafirma su apuesta por esta tecnología

Y para comprobarlo, nada menos que la realidad. Este martes, Toyota, Subaru y Mazda, anunciaron un desarrollo conjunto de una nueva línea de motores de combustión pensados exclusivamente para complementarse con motores eléctricos en el formato de automóviles híbridos.

“En una era en la que el desarrollo de la tecnología de los vehículos eléctricos con batería se está acelerando, hay un nuevo papel que podemos desempeñar también para el motor de combustión interna”, dijo Sato en el evento de presentación de este desarrollo.

Toyota dijo además, que esta es una buena noticia que beneficiará a cientos de proveedores que luchan con el cambio a los vehículos eléctricos, y que sus nuevos motores de combustión interna deberían entrar en producción en el momento en que las regulaciones de emisiones actualizadas de la UE se implementarán gradualmente a partir de finales de 2026 y hasta mediados de 2027.

Los nuevos motores de Toyota serán entre un 10 y un 20% más pequeños y permitirán una mayor potencia cuando se combinen con baterías. Se espera que se utilicen primero en autos híbridos y luego en híbridos enchufables. Además, las variantes de los motores podrán funcionar tanto con diésel y gasolina, pero también con combustibles de bajas emisiones o neutros en carbono, como el hidrógeno y el llamado combustible electrónico o e-fuel.

Hace pocos días, durante el lanzamiento en Argentina de la nueva versión del SUV Corolla Cross, que llega a nuestro mercado ofreciendo la opción naftera y la híbrida tal como su antecesor, el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, le comentó a Infobae que “la realidad va marcando ese camino donde no es que todo va a ser híbrido, sino los tiempos en los que va a ir avanzando la electrificación. Muchos supusieron que iban a ser sólo vehículos eléctricos en el corto plazo, ya, y la realidad está marcando que no. Incluso en las regiones más desarrolladas, Estados Unidos mismo. Y es que todo requiere una infraestructura. Todavía los autos electrificados tienen un costo mayor a los convencionales y hay gente que los paga y gobiernos que los subvencionan, pero no todos lo pueden hacer. Hay clientes que por el uso se adaptan a vehículos electrificados y otros que no. Entonces creo que esta va a ser una transición de largo plazo en la que las tecnologías van a ir avanzando, y en ese proceso, en el corto plazo, la tecnología híbrida es la que va a tener adopción masiva”.