Motos 110: la solución de la movilidad personal para tiempos de crisis

Las motos de 110cm3 son la alternativa que muchas personas adoptan como movilidad y herramienta de trabajo cuando hay crisis económica

En el mundo el mercado automotriz, hay dos variables que reflejan históricamente los malos momentos económicos: la merma en la venta de neumáticos y el recambio de un auto por una moto de baja cilindrada. En este momento, en Argentina, ambas situaciones se están dando simultáneamente.

“Diciembre y enero suelen ser dos meses muy fuertes para la venta de neumáticos, especialmente porque la gente prepara el viaje de vacaciones y ese es un gasto bastante habitual. Este verano, faltaba una semana para Navidad, y no había gente en las gomerías. Los neumáticos que se venden en diciembre y enero, suelen ser los equivalentes a los siguientes seis meses”, comentó un empresario del neumático con varios puntos de venta en el Gran Buenos Aires.

La diferencia entre ambas variables, sin embargo, está dada porque muchos automovilistas pueden decidir no reemplazar los neumáticos pero mantener un automóvil, pero quiénes no compran una moto de baja cilindrada, están en una situación económica más delicada.

“Los últimos meses del año pasado las ventas de motos 110 bajaron mucho, en proporción bajaron más que las motos de paseo. La gente estaba asustada y no quería invertir, incluso a pesar de tener los programas de Ahora 12 que siguieron vigentes hasta el 31 de enero”, dijo Daniel Cingolani, dueño de una red de concesionarias de motos en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Daniel Cingolani vende motos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Las ventas de las motos 110 se volvieron a recuperar respecto a los meses previos a las elecciones, pero siguen siendo muy bajas

Estas motos son definidas como CUB (Cheap Urban Bike), son generalmente aquellas de 110 cm3 que pueden llegar a 150 cm3, y tienen la ventaja de tener la misma capacidad que un Scooter aunque sin el espacio plano para las piernas delante del cuerpo. Por su precio y economía de mantenimiento, son las elegidas masivamente como medio de transporte personal y como elemento de trabajo individual.

Los datos suministrados por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), mostró recientemente que en enero de 2024, la venta de estas motos cayó un 19,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que es doblemente preocupante para los analistas del mercado, porque enero suele ser el mes de mayores ventas en un año.

“La realidad es que el mercado se retajo bastante. Las motos de baja gama están bastante frenadas porque los sueldos no acompañaron la suba de precios que tuvieron las motos que compra la gente que la utiliza para trabajar. Hace dos años, a raíz de la pandemia, hubo una explosión de ventas por temas sanitarios, el transporte público implicaba riesgo de contagio, y por la merma de las fuentes de trabajo, lo que generó que muchísimas personas vendieran su auto porque no lo podían mantener, y se volcaran a una moto 110. Pero eso pasó y después las ventas se fueron acomodando a un movimiento más normal, donde siempre esas motos más accesibles fueron las que más se vendieron. Ahora, esa merma es mucho mayor”, dice Guillermo Maldonado (h), propietario de una agencia que vende motos de todos los segmentos en la ciudad de Nueve de Julio.

El mercado esta "desprolijo", dice Guillermo Maldonado, porque muchos concesionarios están bonificando motos para cubrir gastos fijos

“El mercado está extraño. Volvió a cambiar el comprador. Hasta antes de las elecciones estaba más en intermedio y alto. La motor de trabajo y de traslado, la 110, era la que estaba más caída en ese momento, y hoy eso cambió y volvió a ser similar a lo que era habitual. Hoy se vende otra vez mucho 110 cm3, motos para trabajar o para movimiento, no de ocio, de lo que se vende muy poco. De todos modos, la venta en general cayó en enero, cerca de un 30%”, explicó Cingolani.

Así como sucede con los autos cero kilómetro, en las motos también parece estar empezando a funcionar la venta con precios bonificados por pago en efectivo.

“En este momento no hay nada de financiación. El programa de Ahora 12 ya no está vigente y el nuevo plan de 3 y 6 cuotas todavía estamos esperando para ver cómo se va a implementar. Se empezó a mover lentamente el mercado de las motos de baja cilindrada, pero la demanda es todavía muy baja. La gente hoy parece estar cuidando su capital y muchas ventas se cierran porque algunas empresas que tienen estructuras muy grandes tienen que cubrir sus costos y empiezan a ofrecer descuentos importantes. El mercado está ‘desprolijo’ en ese aspecto, con variaciones de precios que antes no había”, dijo también Maldonado.

“Esto va a estar así por lo menos unos seis meses, hasta que se puedan acomodar precios, sueldos e inflación, si es que todo sale bien. Pero la clave no la van a tener los concesionarios, que pueden vender algunas unidades con precios más bajos, pero no muchas, porque no las van a poder reponer”, finalizó Maldonado.

Honda fue la única marca que subió fuertemente las ventas entre diciembre 2023 y enero 2024. Las ensambladoras de marcas chinas, cayeron entre el 10 y el 32%

Los números indican que el mercado está fraccionado en dos tipos de marcas de motos. Por un lado está Honda, que fabrica en Argentina y es el líder en ventas tanto a nivel general como en los modelos de 110cm3. Del otro lado están los importadores que ensamblan por el sistema CKD con componentes importados. Mientras Honda ha tenido una reducción de ventas del 5,1% respecto a enero de 2023, sus operaciones subieron un 43,7% en relación a diciembre pasado.

“Creemos que las ventas en 2024 serán muy similares al año pasado o tal vez bajen un poco, pero a pesar de ello, desde Honda esperamos crecer más de un 10% “, respondió brevemente Alejandro Modica, Gerente Comercial de la División de Motocicletas de Honda Motor de Argentina al ser consultado por Infobae, quien aprovechó la oportunidad para anunciar el lanzamiento de Honda Navi, una moto que creará un nuevo segmento con una moto fácil de manejar, personalizable y económica. Buena parte del éxito, más allá del prestigio de una marca consolidada históricamente, está en la variedad de productos de la marca, que tiene cuatro modelos en los diez más vendidos del mercado.

“Hay que ver qué hacen los importadores con el tema precios. Las motos se pusieron muy caras y posiblemente ellos tengan que absorber algo de los costos que ha generado el cambio del dólar y la inflación. No se puede trasladar todo a precios”, opinó un distribuidor de varias marcas chinas en el interior del país.

Precisamente estas marcas que arman sus unidades en el país, han sido las más impactadas por la situación económica. Sus ventas se desplomaron tanto en relación con el mes anterior como en comparación con enero de 2023, variando entre un 10% y un 30% en ambos casos.